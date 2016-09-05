自由共和國》姜皇池／ 處罰「違法」船東是漁業署「責任」

姜皇池／台大國際法教授

前往太平島宣揚「國」威的「海吉利號」活魚運搬船，經塑造成「愛『國』英雄」，然因有違法之虞，漁業署發函「請」其說明，對此部分人士高喊：是秋後算帳，若政府予以處罰是「喪心病狂」。因此是否開罰，漁業署突然噤若寒蟬，囁嚅輕聲：「會從各方面考量，現在談什麼都言之過早，態度相當低調。」好像對方夠凶悍，漁業署不敢惹是生非？

假如今日太平島遭他國攻佔，則無庸「海吉利號」呼喊，政府本即該強烈捍衛主權；假如台灣漁船在太平島周邊兩百浬重疊海域內作業，遭他國執法船舶干擾，則無庸國人提醒，政府當然要竭盡一切保護漁民及海域權益。然事實是：在「海吉利號」率領船隊敲鑼打鼓前往太平島之際，無任何國家有侵害我太平島主權作為，無任何漁民在太平島周邊遭到他國騷擾，反而是僅有中國一再表示我國必須配合中國，以便和其他各國相對抗。

但綜合所有事實判斷海吉利號的紛紛擾擾：對台灣而言，「海吉利號」的行為既不是在為台灣護主權，也不是在為漁民爭權益，而是在替中國作先鋒。作何種先鋒？作逼迫新政府接受中國指揮，逼迫台灣必須選擇與民主聯盟相對抗，讓台灣在國際社會更加孤立的先鋒。整個活動目的很簡單：要台灣在經濟淪落成須靠中國臉色過日子後，連政治亦需完全交給中國來指揮。

而對「海吉利號」本身與其船東而言，該船是活魚運搬船，專營兩岸虱目魚搬運，除在台灣需申請執照外，亦需取得中國的搬運執照，因此跑去太平島無疑是向中國表態：渠等可以在台灣為「中國」搖旗吶喊，好似要中國特別關照，持續給予運搬特許。另外又因該船紀錄有所爭議，因此亦可藉由此次「愛『國』」行徑作門面，讓台灣漁業署未來「不敢不給」執照，否則就是「殺害忠良」，否則就是「秋後算帳」！

若船東個人為本身利益或政治信仰，在台灣為中國宣傳，替中國統戰，在民主法治國家下，渠等當然有權如此選擇，民主法治下本即需予以保障，因此在台灣有與中國相唱和的個人，宣揚「祖國」文治武功，好似台灣沒有中國就活不下去，在合法範圍內都要予以尊重，但必須注意，民主法治仍需在法律範圍內始可「為『匪』宣傳」，若逾越法律界線，違法恣為，政府就有義務必須發動國家懲罰權以保護國家法治，以維護國家尊嚴。而根據《漁船搬運養殖活魚管理辦法》：活魚運搬船作業許可期間不得從事特定漁業、漁船應依規定配置足額幹部船員、漁船搭載船員應依規定辦理受僱等等，「海吉利號」若有違法之虞，當然需要說明清楚，若真違法，自需予以處罰，不能因為「有人」撐腰，就可不加聞問，否則漁業署豈非怠忽職守？！

「海吉利號」是否違法？以及若真違法，則該等違法情節是否嚴重到必須撤照？此皆為事實問題，政府必須審慎調查與適用法規，不應濫權，更不得羅織。然亦不能因宣稱是「愛『國』」，就任其胡作非為。最低範圍內，政府必須明確告訴國人：要宣稱中國好，中國妙，並無不可；要配合中國，內外壓迫，亦無不可。但若恣意違法，則政府不僅要處罰，且需迅速果斷，要讓此輩知悉：台灣不僅是個民主國家，還是個法治國家。