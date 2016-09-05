自由共和國》鄭秀玲／台灣經濟的改革和再出發

鄭秀玲／台大經濟系教授

政黨再次輪替意味著國人期盼新政府帶領台灣再次出發，尤其殷切期待進行經濟改革，再創經濟榮景。然而若未制訂適切的政策、真正了解財經體系的沉痾、組成勇於革新的執政團隊並確保決策程序和內容的正義，一切「改革」只會再次成為憤怒與失望。

一、政見不能當政策

選舉期間，候選人常競相提出討好選民的政見，有些政見立意高遠卻缺乏對政務實況和民眾需求的了解。例如目前已有近廿％的空屋率，蔡總統所提興建廿萬戶社會住宅的政見是否妥當，值得研究。新總統切莫以為其所提政見皆具可行性及選民都認可，想要將政見一一變成政策！馬政府募兵制的跳票，殷鑑不遠。我建議新政府在每一項重大政策施政前需要再廣邀相關機關和專家學者深入研討、進行民調訪查、仔細評估其整體影響及需要的配套措施後才形成政策，加以推動。

二、通盤檢視既有財經體系的沉痾

新政府執政百日，忙於處理來自軍方、體育界、金融界、國營事業、拆遷戶和勞資對立等種種問題和弊案。由此可知，長期以來不少領域的政府主管機關和民間團體的主事者（例如運動協會、產業公會／工會、農會和水利會、工商和教育等團體）被少數人把持。他們透過綿密的黨政關係和特殊人脈，控制大多數經濟資源的分配，充滿黑箱！新政府不要低估問題的嚴重性，需速通盤檢視既有體系的沉痾，才能徹底改革。

三、組成敢大破大立的執政團隊

台灣財經政策的訂定和資源分配長期以來被少數特定人士和大老所壟斷。新政府上台後並未銳意革新，其多數執政團隊成員不是退休政務官就是親民進黨人士。他們的價值觀、視野、魄力和專業能力是否能解決當前面臨的錯綜複雜財經問題、理解大多數的中產階級及年輕世代的需求，訂定日新月異新經濟所需的法令規章，值得再觀察。我建議應延攬更多沒有包袱、敢大破大立的各方人才加入執政團隊，才能積極推動經濟轉型和大幅改革。

四、確保決策程序和內容的正義性

過去政府執政時不少重要公共政策的訂定（例如服貿協議、媒體併購、環保和都更等），政府主管機關並未本乎職責從國家整體利益和全民福祉考量預估其影響性，政策制定程序不透明，公聽會常淪為形式，不少議案任由財團主導，民眾成了被害者而不自知，導致官商勾結，弊案叢生。水能載舟，亦能覆舟。新政府應記取教訓，做重大公共政策決定前，一定要確保決策程序和內容的正義性。

除了上述因素外，台灣經濟的改革和再出發還需要立法部門、智庫、媒體和國人的齊心努力：

一、財經政策需要更多立委們的關注

新政府完全執政後，要推動經濟轉型，勢必需要更積極推出財經相關法案。例如推動大學法的修訂和鬆綁，攸關未來是否更有效釋出大學研發能量和促進產學合作，提升民間業者的科技競爭力，帶動大學產業聚落的形成，創造更多就業機會。我建議參考美國Boston地區的法規，讓大學教授的研究成果能成功轉化為知識密集產業蓬勃發展的動力，但又不會被少數財團所壟斷。這其中還需有健全的創投法和學術倫理的規範。我們也要參考美國加州矽谷和其他國家如何不斷地與時俱進的成功經驗，推出新法規引導新創商業模式，不只讓消費者可獲物美價廉的服務和有效利用有限資源，又可避免新創企業和傳統行業之間變成零和遊戲。此外，還有電業法的修訂，是否需要收集更多國外成功和失敗的經驗，審慎研究電業自由化的可行性和必要的配套措施。這些相關財經法案需要立委們的審慎訂定，方能達到經濟轉型的實效。

二、智庫不應成為政策化妝師

早期經建會透過與專家學者合作，曾經推出不少不錯的財經政策。近年來在政府獎勵辦法下，相關優秀學者多忙於撰寫學術論文，較少關注公共政策，加上部分財經智庫為了爭取政府政黨的經費，不只失去了獨立性，研究方向也從追求國家的百年大計，轉為粉飾政黨政策。諷刺的是，之前幫馬政府遊說國人服貿協議「利大於弊」的主事者，正幫新政府擬定ＴＰＰ和新南向政策，殊難想像如此政策能為我國經濟發展打下多扎實的基礎！我們需要一個相對獨立的智庫，不只能做中長期的經濟研究、整體經濟效益評估，還要對政府政策做全盤跨部會、跨領域的統整，提出客觀的批評和建議。

三、媒體宜多拚經濟

台灣媒體長期以來拚政治多於拚經濟，導致國人對近年來全世界正在歷經地動天搖的新經濟震撼懵懂無知，年輕人普遍對未來茫然，殊不知他們身處的環境其實遠比過去有更好的網路籌資、創業和實現其夢想的機會。電視媒體充斥著車禍、失火等社會新聞。因此我建議媒體宜多拚經濟，開拓國人視野，助其體認國際經濟情勢變化和新經濟帶來的機會和挑戰。

四、國人一起拚經濟

我呼籲國人一起來監督國營事業和政府學研機構要撙節預算，支持政府打擊弊案和釋出研發成果與民間合作共享。例如國營事業台電雖提供了低廉穩定的供電，但被少數人操控頻喊缺電和核電；中科院雖和美國聯手開發無人登月小艇表現不凡，但也採購弊案頻傳。

改革之路千頭萬緒，呼籲新政府就從解決小老百姓吃不安穩、住不正義和工作朝不保夕的最基本需求開始吧！