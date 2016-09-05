社論》外交海陸必須換腦筋

前外交部長田弘茂出掌海基會董事長，國內沒有特別的掌聲也沒有特別的噓聲，接下來要看實務操作。但北京方面似仍負面看待、持續施壓。中國的官方學者放話，又是可以感受到蔡英文已經沒牌了，又是時間逼迫蔡英文要答卷了就先填上一個答案，又是務實路線已經全面潰敗，反正就是寧左勿右先批一通。中國國台辦主任張志軍則稱：兩岸兩會要恢復商談機制，須確認九二共識這個共同政治基礎，所以關鍵是授權商談的政治基礎，而不是人。總歸一句，就是要兩岸同屬一中。

從張志軍的話倒推回去，其實即使是王金平、宋楚瑜等人也無濟於事，除非馬規蔡隨。由此可見，假使真的選擇藍營人士也沒用，反而可能會造成民進黨核心選民質疑的內傷。北京的潛規則很清楚：共同政治基礎是由它片面決定的，而且毫無轉圜。過去八年，北京就是用這一套，把馬英九玩得團團轉。從連胡會到馬習會到政黨輪替，結果證明各表是痴人說夢。馬英九的各表模糊幻想，被北京逆襲成清晰的兩岸同屬一中，馬英九、國民黨都失去退路，無法回歸台灣主流民意。與狼共舞，下場如此。

屈從北京，失去主流民意的信任，馬英九的覆轍不可重蹈。另一種選擇則是，善用台灣周邊環境的助力順勢而為，矯正舊政府兩岸政策位階高於外交政策之失，至少將兩個面向等量齊觀。蔡英文在就職演說中，從全球及區域的經濟穩定和集體安全來看兩岸關係，此一輕重緩急應該積極貫徹在政策實踐。日前一項討論會上，外交部次長吳志中以學者身分提出，戰略上讓台灣成為國際社會不可或缺的夥伴，戰術上建立價值同盟、融入國際社會。這也必須基於外交作為不再休兵，轉向強化與戰略盟友的骨肉相連，以舒緩單獨承受來自對岸的壓力。

面對北京的強國夢，台灣自當謹慎因應，但也不必以降求和。薄瑞光強調，美國幫助台灣爭取在世界上的地位，幫助台灣能繼續自主決定未來，這些關鍵的政策目標不會改變。美國參眾兩院則決議，確認台灣關係法與六項保證。亞太再平衡，日本新安保，韓國部署薩德系統，南海仲裁否定中國歷史主權，李顯龍向歐巴馬表示東協國家歡迎美國重返亞太，凡此，都不同於台灣過去八年所處的周邊環境。新政府必須換腦筋，摘掉舊政府的近視眼鏡，把眼光從聚焦中國轉為環顧亞太，不論是政治層面還是經濟層面。

與此同時，傳聞前外交部長、新南向辦公室主任黃志芳將出使新加坡，宛如新南向南進現場，但願不僅具有宣示意義，也是一種行動指標。反倒是，外交部長李大維宣稱不推動加入聯合國，老藍男舊思維故步自封。外交陸委人事，吾人不敢奢求林全說的「由藍轉綠」，但至少要跟得上新民意，以台灣的主體與利益為念，從而帶動外事團隊從外交休兵的冬眠醒來，展現台灣當前戰略突圍所需要的外交活力。而國安陣容的強化，更是蔡英文指揮調度外交海陸的制高點。化解北京干擾台灣參與國際事務，更需要從國安的高度平衡駕馭外交海陸，才能成事。

中國大，台灣小，這是目前的對比。舊政府兩岸政策位階高於外交政策，把兩岸關係孤懸於國際政治，那就只能區長般以小事大，於是愈事愈小。馬英九總路線總崩潰，新政府應知自縛於兩岸，不啻將自己的手腳綑綁，被牽著鼻子走向執政失敗的未來。兩岸交流，海陸人事，固然是棋盤裡要走的車馬炮，但拉高來看亞太戰略格局，棋盤上還有更多國際玩家在合縱連橫，新政府應該抓住戰略機會，細緻操作突圍。或許，拿捏好幾分面對兩岸、幾分面對國際，再加上，拿捏好幾分策進五大改革、幾分提升經濟自主，新政府可望從中摸索出立於不敗之地的聯立方程式。