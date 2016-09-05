自由談》遊行凸顯真相，不改革就完蛋！

退休軍公教團體發動九三大遊行，上街抗議年金改革，各方議論聚焦在人數、訴求是否不符社會公義，其實，九三大遊行反而凸顯年金制度非改革不可，不改革台灣會完蛋！

以下幾個數字攸關台灣每個人的未來，明擺在那裡卻不受矚目，九三遊行之後，大家應可聚焦：

一是主計總處最新家庭收支調查，依五等分，所得最低的那一百六十八萬戶（約四百五十萬人），每戶每月平均可支配所得才二．七萬元、年增負債一．九二萬元，入不敷出債台更高。這四百五十萬人不會出現在九三大遊行，當你看著退休軍公教一人月領六、七萬、甚至十多萬元，上街頭保自己優厚年金，也應回眸看看低所得的那四百五十萬人！

二是銓敘部公布年金最新精算結果，軍公教退撫基金負債高達兩兆三千多億元，如不改革，軍人帳戶二○二○年、教二○三○年、公務員二○三一年破產，年金帳戶十五年內全完蛋。

如不改革又不破產，費率要從目前的十二％，大幅提高三倍以上到軍人三十八．一四％、公務員三十六．九八％、教師四十一．一八％，依規定軍公教退休保險費三十五％自付、六十五％政府出，如大幅提高費率，現職及未來的軍公教人員負擔大增，政府光是這一項，每年要增加支出三千億以上，由納稅人負擔。

九三大遊行等於要求現在及未來進入職場的人，把薪水大部分交給退休軍公教繼續領優厚年金，您認為合理嗎？

三是十八趴，每年政府用納稅錢八百多億補貼退休軍公教，馬英九嘴巴講改革，八年任內屁也沒改，六千多億又開掉了，只要改為九％（比一般定存高八％），一年省下四百多億，長照就不愁沒錢了。大遊行之後，大家更要問：這麼不合理的都不能改？

再看國發會公布的扶養比，現在五．六青壯年負擔一名老人、民國一一五年三．二比一、一五○年一．三比一，如年金制度不改，退休這一代領光光，誰管未來？年輕人哪有未來？（胡文輝）