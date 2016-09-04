自由廣場》中港邦聯這回事

◎ 沃坦

香港選民將於今日選出新一屆立法會。今次選舉，有參選人提出，因為基本法中，中共只保證香港制度於二○四七年前不變（當然，在過去十九年已經嚴重赤化），所以要和中共立約，要求永續基本法，以保障港人的資產，不會被中共侵吞。有關建議受到不少人質疑，一來中共從不守約（若非如此，香港就不會有雨傘革命），二來提議者表明要和中共締結邦聯，而同時排斥及譴責其他方案（例如盡快做自決公投，或港獨），亦表明視英美為殖民者、霸權帝國而要趕他們離開談判桌。使人質疑有關提議是否有其他動機。

提議港中甚至與圖博、新疆和中共組成聯邦或邦聯，並非新建議。遠自民初，就有聯省自治。在六四屠城後，方勵之及嚴家其等學者就提出以有關方法處理中國和圖博、甚至台灣問題。所以和中共締結邦聯這訴求，只是新瓶舊酒而已。不過，有關概念，又源自聯合國解殖自決方案內的選項，當中包括：（１）獨立；（２）和其他國家合併；（３）維持現時主權歸屬；以及（４）自由聯合，即有關地區是獨立又同時和另一個國家有合作夥伴關係，例如帛琉和美國的關係。如果香港真的做到一國兩制，在形式上是自由聯合，但在法理上就是港人被褫奪了確認該關係的公投權。

永續基本法屬優屬劣，是一個可以作為辯論的題目。姑不論這個提議的好壞，我認為香港人需要更多選項，以彰顯民主精神。既然自決公投其中一個選擇是自由聯合，而永續基本法這題議本身是想長期確認一國兩制這個自由聯合的特殊版本，我認為對香港人最公平的做法，就是依照聯合國解殖自決公投辦法去推動自決公投運動，令香港人可以作出更全面的討論，有更多選擇，避免以偏概全，及香港政府長期無人民授權的惡劣景況。

（作者為旅居美國香港學者）