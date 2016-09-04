自由廣場》新政府小心被整碗捧去

◎ 雲程

新政府上台百日，民調呈現死亡交叉，各種檢討紛紛出籠。政績不佳是主因，但政績要透過政策來帶路；而政策，則要執行者透過預算落實。準備四年的新政府，若未建立人才庫、不拔擢菁英、遇缺不補、無相關預算，那給再多時間也與革新無緣。

勝選當晚蔡總統說：「我再一次強調，民進黨不會整碗捧去。」這句話的主詞是「民進黨」，指以民進黨為主體，禮遇藍營菁英。但日後竟然被操作成「以舊官僚為主，留一小杯羹給民進黨。」對吳澧培批評，林全居然高調回應「這要看是誰來請我下台。」言下之意將權責往上推，豈不訴諸藍綠對峙？綠委則以「擔心政務官叫不動底下事務官」顧大局。但，不趁執政時讓本陣營幹才歷練，更待何時？

從君王術來看，新政府的確犯了大忌諱。

王權時代，老王傳權位給王儲前會刻意壓抑能臣，暫讓庸才把持朝政，目的是王儲登基後，有餘裕開創中興。能臣在被排擠後被新王重用，必然將銜草以報；新王可藉此掃除庸才，建立權威號令天下。商業上，老董意在鞏固少主大位，留殺手級產品不發，待少主接班後推出建功，也是君王術的實踐。

民主時代，總統當然無老王在罩。但政府菁英，翻來覆去就你們幾個人嗎？他大可在龐大官僚體系中，找到大量因不奉承政治而備受排擠的非主流官僚菁英。若新總統能識才、惜才，反轉頹勢不過一夕之間。

不管林全的「馬政府後期留下來的這些官員，其行政歷練都比他好」是真是假，舊官僚必解讀為：總統遇事猶疑、優柔寡斷。啟用退休久者重出江湖，無論優秀與否，至少障礙了依期別而升的升遷傳統。其後果就是舊官拿喬，或頻出紕漏給層峰下馬威。兆豐案是一例，誤射怪事也令人狐疑。這是少數人將政府職位俱樂部化，非「我們」不可的惡果。

元首不是凡人，政治更是行動，時時要面對無關善惡的「必要之惡」。諸葛亮揮淚斬馬謖、楊貴妃馬嵬坡下死，都是高位者為嚴明軍紀重新出發的霹靂之舉。既然選民與理想不能換，只能速換舊官僚。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）