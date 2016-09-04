自由廣場》團體家屋 安養院

◎ 沈政男

「十年長照2.0」擬以ＡＢＣ三級網絡提供社區型長照服務，究其用意，乃對應於居家服務、日間照顧與夜間喘息照顧三種長照服務，其實可以化繁為簡，採取「三合一」模式，由一個定點同時提供三種服務。

在衛福部公布的說帖裡，Ｃ級的巷弄長照站與Ａ級的長照旗艦店都提供送餐服務，而Ｂ級的日間中心又與Ａ級都提供日照服務，可謂疊床架屋，不如全部整合到Ｂ級定點，成立「小規模多機能」長照中心。

「小規模」意指服務鄰近社區，「多機能」則是涵蓋居家、日照與夜間照顧服務，給方圓幾公里內的失智失能老人家使用。輕度障礙或不愛出門者，由中心到府提供食衣住行協助；中、重度障礙者白天可來中心參加各類活動，傍晚返家；而晚上常有干擾行為者，必要時就留在中心過夜，由專業人員照顧。

「三合一」模式也比ＡＢＣ三級網絡更有效能，比如臨托，與其另外在巷弄長照站設點，不如直接前往「小規模多機能」長照中心，利用現成的日照軟硬體與經驗純熟的人力。

稅收制的「十年長照2.0」因為財源太少，無法做全日長照，將來改成保險制以後，「小規模多機能」長照中心可附設九人以下，十分溫馨的團體家屋，終結安養院汙名。如此一來，從輕度到重度障礙長者都能在社區定點得到照顧，才是理想的社區型長照體系。 （作者為醫師）