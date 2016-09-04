自由廣場》南來北往 城鄉差距

◎ 林清淵

經過端午連假國道夜間收費引發民怨，交通部日前宣布中秋和雙十連假國道夜間皆免收費，雖然委外研究認為，「連假夜間收費與否和車流移轉分流無關，建議應收費，但也進行三次民調，多數民眾仍期待免費」。

專業和民意互相牴觸時，交通專業只得乖乖向民意低頭，否則衝擊施政滿意度的震撼彈有前車之鑑。以現在時空安全環境，想透過國道夜間收費改善肇事率，時機尚未成熟，而且民眾認為塞車的問題是交通部的責任，推責任給民眾當然不妥，為了國道暢通而夜間收費，等於是削足適履。再者，既然賀陳部長主張使用者付費，為什麼不先實施使用多少付多少的「燃料稅隨油徵收」呢？

筆者曾在南部工作十多年，每逢連假返北，根本沒有塞車的問題，一路暢通；但是看到對向的車潮以及幾乎定點不動的車陣，常湧起同情之心；返回工作崗位時，塞車的情形同樣再度發生在對向。為什麼會這樣？因為南北不均衡發展，政府政策逼得大多數就業人口北移，使得北部承受過多人口、土地、環境的壓力！

既然無法從均衡發展根本解決塞車，筆者建議，國道應有讓夜間駕駛降低疲勞的交通號誌與設施，加強取締疲勞駕駛、加設夜間休息站、電子標誌警語、行車教育、改善易塞車時段、路段、適時開放路肩、車輛加裝電子偵測器測車距…，國道夜間收不收費不是減少肇事率的唯一措施。

政府存在的目的是為了服務人民，政策如果以理想和專業為藉口一味與主流民意對抗，失敗的永遠是政府，花錢委外研究，只是交通部的下台階！

（作者從事營造業）