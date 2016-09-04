自由廣場》想當年 農民勞工不苦嗎？

◎ 洪世才

前幾天有一位父親的朋友告訴我，在我們讀書的年代，我的父親死幹活幹的努力工作，但仍然在欠債中過日子，直到我畢業後家庭經濟才逐漸好轉。那個經濟困頓的年代，剛好是軍公教聲稱薪水好少的年代，好委屈的年代。所以，軍公教聲稱現在領高額退休俸理直氣壯，不可以汙名化他們。

我的父母經商，開店賣布兼農耕種稻，每天工作絕對超過十二小時。我一九四八年生，國小的時候要幫忙看店下田，雖然辛苦，但因當時年紀小，雖然知道家裡沒有錢，但不知道負債。年輕時也在市場賣布的父親朋友最近偶然提起父親的辛苦，才知道當年很慘，也知道當年的商人、農民都不好過，但人人都抱著以後會好的希望在，大家都很努力工作，創造了台灣奇蹟。如今，農保給付是七千多一點，而軍公教是四萬起跳、五、六萬以上不等。雖然當年的政策是剝削農民以助工業，可是現在的農民還是很乖，不吵；但軍公教說不能汙名化他們，他們當年也很辛苦，而且他們會念書，懂英文，你們農、工呢？有辦法也來當老師或公務員啊。

九三這個日子原本是軍人的光榮，但今年的九三因為軍公教的遊行，讓人看到了什麼叫無恥，我終於了解「臭老九」的意思了。

（作者為彰化縣民）