自由廣場》絕不可妥協

◎ 施明雄

上街遊行抗爭，本是社會上弱勢者不得不顯現的行為，可是九三，卻是十萬軍公教退休享清福的人也要上凱道。享受豐厚的退休俸，領受世界無的十八趴利息，在國庫感受沉重，恐怕有破產付不起的危機之前，新政府受選民之所託，組成專門委員會討論尋求能合乎公平正義的途徑。我相信那委員會絕不會把人砍到不能過活的地步，大家少拿一點，依然能過好日子，卻能使後來的退休者繼續享有福利，也是施恩於子孫的美德。

台灣目前薪水所得差距巨大。前些時日有位音樂界大老，自己承認九十多歲少將退休的老爹，月領十七萬多退休金，八十多歲母親退休老師月領十萬多，兄嫂退休法官月領三十多萬，一家五口不用上班，月入七十四萬。然而那時陣卻有窮困的女大學生，為了打工賺學費、生活費，下課後趕去做工賺微薄的工資，卻在深夜回家的路上，被汽車撞傷致死。現今更多的年輕人，每月為22Ｋ拚命工作，這種不公不義的情況，新政府如能大斧解決，豈不是美事一樁？

這次軍公教退休人員上凱道捍衛既得利益，新政府是否又要擺出妥協的姿態，順服在示威抗爭者的吶喊聲中？倘若高高舉起的手，又軟趴趴放下，那就讓人大失所望。

（作者為前政治受難者）