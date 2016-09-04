自由廣場》難怪黨國逃來台灣

◎ 愚工

前陸軍副司令吳斯懷出面組織「反汙名、要尊嚴，抗議蔡英文，霸凌軍公教勞」大遊行，令人感觸良多。

「國」軍是中國人民對國民黨軍隊的簡稱，對應於共產黨軍隊簡稱「共」軍。本文說的「國」軍，即是沿用這樣的俗稱，與目前國人稱的國家軍隊的國軍不同。

由中國全資拍攝，以國共戰爭或鬥爭為背景的影視劇中，諸如淮海戰役、開國大典、人間正道是滄桑等著名影視劇，「國」軍總被刻劃為「猥瑣」，「心中沒有人民與國家，只有升官發財等個人利益」的小人；觀賞當下，總覺得給「國」軍戴上這樣的臉譜，中國的主事者太尖酸刻薄，太小鼻子小眼睛，太意識形態。但如今看到前陸軍副司令吳斯懷使出洪荒之力，出面組織這場名為「反汙名、要尊嚴」，實為維護既得利益的遊行，突然覺得共產黨對「國」軍的刻劃，可說是剛好而已。

九月三日是「國」軍打敗日本的偉大勝利紀念日，卻見像吳斯懷這樣的將領把軍事統御專才用來捍衛「不合理的，不公平的，明顯必然損壞國家財政根基」的個人既得利益，實在令人痛心。「國」軍以「反汙名、要尊嚴」為名，捍衛不當的既得利益，國民黨以護憲之名，捍衛不當的既得黨產，難道這就是「國」軍，這就是國民黨？

（作者從商）

◎ 李賢明

自蔡政府上台即磨刀霍霍的軍公教聯盟，選定九三軍人節這天走上街頭。行前記者會以「為自己爭尊嚴 為國家爭千秋」為主題，這與選舉期間國民黨一再高喊「某某人當選 中華民國就要亡了」的老梗如此相似；明明爭的是一黨一己之私，卻硬要扣上國家民族的大帽子。

這批特定族群，罔顧國家財政困頓無以為繼仍需索無度，九三軍人節上街，無論人數多寡外界均難以苟同。在華航工會罷工、國道收費員安置等多年沉痾和平落幕後，某退將以「會吵的孩子有糖吃」鼓動軍人走上街頭。我們該感到慶幸，兩岸無戰事，否則這類無中心思想的軍人在匪軍心戰喊話下難保不會掉轉槍頭。

推動年金改革是全民共識，也是蔡總統選前再三承諾的政見，切勿因少數特定職業抗拒而卻步。理由只有一項：我們供養不起。

（作者為苗栗縣民）