自由廣場》教育現場碰上街頭現場

◎ 張育銘

因業務拜訪了許多基層教師，對於年金改革，他們確實感到相當的不安。某位正式進入職場第三年的公立學校教師，提到了校園內不同的現況︰「大部份的老師也不希望退休基金破產，面對問題就要去改革才能解決。可是在校內掌握發言權的，幾乎都是年資高的。一個只剩兩年就要退休的老師說，支持改革但是不能溯及既往，我們也只能附和，如果說真心話，誰知道會怎樣被整肅？」相對來說比較開放的教育體系是這樣扭曲的情況，那麼更為封閉、充滿裙帶關係的公務人員、警察及軍人體系呢？

年金改革，其實是很簡單又基本的問題。只是加上徵稅制度的部分特權、過去未明確定義的福利年金名詞、黨國不分的歷史因素，以及沒有國家主權的統治當局刻意無作為，年金改革就輕易地被部分軍公教人士用似是而非的言論，刻意挑起階級和世代的紛爭。教師長期在教育現場說的是「職業無貴賤」，各行各業都是對社會有貢獻的；但是面對年金議題這樣言行不一的衝突，在退休基金破產之前，或許教育的核心價值就會先被毀滅殆盡。我們是不是應該回到年金制度最基本的概念上，將年金以及退休福利分開，停止爭吵、面對問題？

年金制度應當是社會福利制度的一環，保障每一個守法的公民，當我們在就業年齡於不同行業，為整體社會做出貢獻後，能夠在退休時維持基本的生活。依照世界人權宣言及一般國家的憲法所說的，人人平等，也應該體現在公平的社會福利制度上。比方說，到達法定退休年齡後，每人每月可領取基本薪資一．一倍的國民年金，再加上不同職業、企業給予的退休福利，以及個人累積的資產管理所得，共同作為退休後的收入來源。讓老有所終的保障，不再是部分人的特權，更不是慷全民之慨的政治責任。

（作者為台灣教師聯盟辦公室主任）