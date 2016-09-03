自由廣場》上街的污名化沒上街的

◎ 林志翰

軍公教九三大遊行在即，「李來希們」、「吳斯懷們」用高高在上的倨傲態度在媒體鎂光燈前痛批小英政府「霸凌」軍公教。一副要幫軍公教討公道的義憤填膺氛圍下，筆者辦公室裡的同事們卻是異常低調，有苦難言。

即將在一年後退休的Ａ老師說，他的舊制年資才「六」年，所得替代率最高就是七成多一點點，月退俸約五萬元出頭；可是他卻變成外界眼中週休七天、月領七萬、環遊世界各國的貪婪軍公教。只好選擇沉默是金，多說無益。

早就可以申請退休的Ｂ老師，舊制年資約「八」年，月退俸五萬五千元左右。因為擔憂所得替代率大砍，月退俸可能僅剩四萬元，加上小孩子正在唸高中和大學，對照現在七萬多元的薪水，索性不退休，再工作一陣子觀望看看。

而我們這些純屬退撫新制的教師，十八趴沒我們的份，舊制軍公教動輒九成以上的所得替代率更是可望而不可即的天邊彩虹，心中情緒複雜萬分。

九三大遊行訴求「反污名、要尊嚴、拒絕政府霸凌軍公教」的口號絲毫引不起我們的共鳴！這些「李來希們」、「吳斯懷們」等高階公務員、高級將領笑得越開懷，領得越多，偷走我們年輕世代的退休未來，一旦我們未來成為希臘老人時，他們會替新制教師們流下任何一滴眼淚嗎？（作者為教育工作者）