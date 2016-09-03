自由廣場》找中國大媽開藥單？

◎ 賴振昌

行政院一日拍板，將開放中國大陸地區投資人及在台陸企投資基金及外幣債券，盼活絡國內資金動能，預計中國大媽最快十一月底就可以來台投資。這樣的政策表面聽起來是為台灣的股市注入新的資金活水，看似利多其實不然。中國大媽的炒作，在全球聲名遠播，黃金、比特幣都有她們的影子，以她們炒過這些商品的經驗，經常是「炒什麼，黑什麼」，幾乎都是市場的反指標，也經常造成當地金融市場的混亂，屆時若來台炒作，很容易出現風險，反而造成台灣資本市場的混亂。

尤其中國資金雄厚，若開放中國民眾投資台灣市場，萬一台灣資本市場被他們直接或間接控制怎麼辦？目前中國在肅貪的氛圍下，很多貪汙、非法所得等有亟待尋找漂白管道的問題；加上中國是資金嚴格管制國家，一般中國真正散戶恐難投資台灣，最後台灣市場將成為中客第三地資金洗錢的管道；屆時若透過這個管道，來台灣洗錢，我們要如何防範，為何要冒這些風險？兆豐銀行的洗錢疑慮都尚未釐清，代表我國對洗錢的監控、防治能力都還有不足，實在不應該急著開放惡名昭彰的中國大媽來台投資。

而且開放中資來台還有很多技術性的規範要做，例如這些中客能否融資，將牽涉到融資風險的問題，金管會在相關法律上是否已考量完備。前金管會主委曾銘宗曾說，我們的股民經常跑到國外去買股票，資金外流，這項政策我們就是開放全世界，歡迎外國的資金流進來，因此並不會特定排除哪個國家不能進來。但從過去經驗來看，凡被中國大媽炒作過的金融商品，下場都很慘。「中國大媽投資台灣、台灣投資人皮皮剉！」將會是台灣資本市場的夢魘。

（作者為前臺北商業大學校長、立法委員）