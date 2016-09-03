自由廣場》退休二字 沒有共識不行

◎ 張憲民

退休是甚麼？用最淺顯易懂的話就是不再在職場工作，不再對我們的社會提供生產力，也不再對國家繳稅。換句話說，就是卸下勞累與負擔，優閒過日子以渡餘生。如果大家都同意這樣的說法，為甚麼都是賦閒之人，退休金的差距可以天差地別？現在竟然還有人宣傳階級意識，不論在職或退休都還要有階級差別待遇。

同樣是六十五歲以上退休人員， 同樣是不工作、吃飯聊天過日子，有甚麼道理你比我高級，就能領取較高的退休金？在工作上因職務不同，性質不同，所承受壓力與責任不同而有不同的薪資收入，這是可以理解的。若你的退休金比別人多是因為你平時有提存，那另當別論；如果是靠國家用納稅錢來支付而比別人多，那就失去所謂的公平正義了。

當然這並不是說所有退休人員都要完全靠自己來準備未來的退休生活。每個人在工作崗位上努力付出幾十年，也為了這個國家社會貢獻了幾十年，國家有責任照顧每位國民退休生活，而這標準就是確保國人的基本生活無虞，也就是說生活所需的食衣住行應該受到保障，超出範圍就不是大家所應得的。

食的部分，以台北為例，每餐一百元（以一百元便當為基準），一個月只需約一萬元。衣的部分，每月三千元應該足夠購買穿著所需（衣物不是天天都得買）。關於住，要先假設不是每人都有房子，讓每個人有地方住就是提供租屋津貼，以台北市為基準，一人套房一個月約以一萬元計，當然這個數字應該用調查大數據來決定，不過經驗上應該相差不遠。行的方面，以出入都搭乘大眾交通運輸工具，一天一百元，一個月三千元也應足夠了。若有些縣市公共運輸不如北部發達，則應該視情況上調。

準此，每人每月基本生活所需大約落在兩萬六至兩萬八，我認為國家只應該給予所有退休人員不到三萬元的月退休金（但每年要依照物價指數調整），然後以這樣的標準來計算每個人應該繳交年金費率。若你期待退休生活過得更為舒適，那就要靠自己平時努力而不是靠國家，更不是靠大家甚至是下一代的納稅錢。

吾人不是年金計算專家，無意捲入詳細的計算方法與模式以及複雜的各式各樣退休基金的現況與整合，只單純地想從平等的角度切入我們該如何在「退休」這件事達成普遍的共識，以避免無止境地內耗在職業與階級對立上而原地踏步。

（作者為外商半導體科技人員）