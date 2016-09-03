《社論》莫被反改革利用了！

標榜解決問題、推動改革的小英政府，因為缺乏定見，政策游移，支持度一路下挫。但新政府的噩夢顯然還未結束，兩大改革的對象，年金與不當黨產竟然歸宗合流，在國會失去戰場、不當黨產面臨清理的藍營，由黨主席帶頭動員呼應部分退休軍公教發起的反年金改革遊行。兩隻大攔路虎橫阻在改革路上，令小英更加焦頭爛額，陷入進退維谷的窘境，能否貫徹年金改革，令人憂心。

坦言之，小英的年金改革決心之所以受到質疑，癥結在於施政未能堅守核心價值與改革理念，一旦遇到抗爭壓力，便妥協退讓，造成反對者所批判的政策「轉彎、轉彎、再轉彎」。如此幾番對陣下來，新政府顯然已被抗爭者看破手腳，於是一再加碼施壓，漫天喊價，得寸進尺；再者，現行各種年金潛在負債達十八兆元，未來所有退休基金都將破產，使下一代背負沉重債務，造成世代矛盾、職業別不公，以及國家財政的破產危機，因此需要及時進行年金改革。誠然，民進黨政府不斷宣示年金改革的必要性與決心，然而在反年金改革走上街頭前夕，小英政府突然拍板定案退休軍公教年終慰問金，維持馬政府時代的發放標準，令人錯愕。試問退休人員既不在職，為何還能領取等同績效獎金之類的年終慰問金？若是年金改革尚未上路，卻因反對者串連遊行，就先對不合理的現象妥協，企圖安撫抗爭者，如何讓民眾相信小英具有改革的魄力？

現行年金制度有諸多不合理的設計，例如︰所得替代率過高，幾為世界之冠，退休所得堪比在職工作；特殊時空產生的十八％優存利率；職業別之間退休年金差距甚大等，年金制度必須全面翻修已是共識。因此，政府不應虛耗資源於年金是否改革的議題，而是政府、政黨與各職業別代表、學界都應提出具體方案與內容，進入實質的討論。其實，這次少數反改革的既得利益者能夠興風作浪，挑撥分化，甚且導致退休軍公教人心惶惶，乃是政府並未提出具體的政策方向與大致輪廓，更欠缺宣傳與說明，造成部分退休軍公教誤以為年金改革係以他們為目標進行階級鬥爭，乃在惶惑不安下被反改革的少數人利用，壯大了反改革的聲勢。事實上，大多數退休軍公教所求者只是安穩的退休生活，並不貪圖不合理的高退休所得，政府只要提出合理的年金改革方案，便可消除多數退休軍公教的焦躁不安。

我們認為，合理的年金改革方案應該訂定一個主要原則，即「多繳、少領、晚退休」。其次，再包含一些細部規劃︰一，退休金係支應基本生活需求，若要過著優渥生活，必須依靠自己的儲蓄理財，不能仰賴國家供應，因此應設定年金的地板與天花板，前者保障基層人員，後者防止全民稅金淪為少數人享樂之用。二，地板與天花板的設定應涵蓋所有職業別，消弭不同職業間的差別待遇。三，偏高的所得替代率應該參照世界標準予以降低，但要能滿足退休生活，又不致劇減太多，影響退休保障。四，十八％已造成政府每年必須提撥八、九百億元的補貼，且實施當年的高利率背景早已不存在，其之取消或降低，乃天經地義，但必須有一套周密的辦法。

軍公教是維繫政府運作的支柱，而勞工則是促進台灣經濟發展的動力，任何職業別對國家都有各自的貢獻，年金改革理應關照全民而非特定族群，更應消弭世代、職業別的不公，使國家得以永續發展。換言之，年金改革旨在建立合理健全的制度，並非要污名化哪一個階層，更不是霸凌特定族群，因此吾人奉勸退休或在職的軍公教切莫受到少數退休軍公教既得利益高層的操弄，反而應該力挺年金改革，莫讓老一代的幸福退休生活成為下一代的包袱；至於那個以支持軍公教之名行保護黨產之實的政黨，已被多數民意唾棄，他們愈支持的，新政府就愈需堅定推動改革。