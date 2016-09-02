◎ 周美里

在少子化趨勢下，升大學不但早已不是窄門，已經快到「免試升學」的境界了；但是，對很多高三生的家長而言，看到孩子的辛苦及煎熬，真的不敢相信喊「減輕壓力」喊了二十年的教改，到底發生了什麼事？學生的壓力不只沒有減少，更是比聯考時代倍增！

究竟其原因：一，過去高中生只專心唸書，現在則強調多元能力，因此社團活動成為學生生活的重心，高二是社團的高峰期，也是準備學測的啟動期（學測在高三上結束時考），導致學生們社團、課業兩頭燒的「暴肝」生活。二，過去文理分家，現在學測雖然只考高一高二，卻是科科都要準備，準備起來更是吃重。

近幾年在某些大學大力鼓吹下申請入學比例一再提升，導致學生們都不敢放棄名額多的學測申請入學管道。因此，在高三上結束考完學測後，學生們一方面要準備申請入學的「備審資料」，一方面要面對是否繼續準備指考。申請入學又要經過一階、二階篩選、面試等等緊張、不透明、充滿不確定性的等待過程，身心倍受煎熬。

等到申請入學結果出來，整個高三生涯又變調了，已經有學校唸的，逍遙自在一學期，但是同學們還有一半要繼續拚指考的，校園裡出現一國兩制，氣氛真是難受極了。

簡而言之，高三的亂象從荒廢一年學業到學生壓力倍增，都是因為學測考試的時間太早、比例太多所致。招聯會在近年來弊端百出後，也有意進行改革，將學測及指考時間合一，期待招聯會盡快做出決定盡早實施，挽救許多小高三生的焦慮生活，也挽救大學生的學力！ （作者為高三學生家長）