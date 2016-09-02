自由廣場》澎湖賭場假大空

◎ 鄭同僚

澎湖二度博弈公投，將在十月十五日投票，決定同不同意在澎湖設賭場。根據促賭團體的主張，包括賭場在內的所謂娛樂城開張後，澎湖縣政府一年可抽四十億的稅。七趴的稅，若要抽到四十億，營業總額至少是五七一億。

一年五七一億喔。假設一年三六五天，每天娛樂城、賭場都營業，每天得要有一．五六億的營業額。假定每個旅客都荷包滿滿，願意進去就至少花一萬元，每天也需要有一萬五六五五個旅客來澎湖，而且進入這個賭城。

現在飛澎湖的飛機，最大大概每趟可以載一二○人。光這些賭客，每天至少就要有一三○架次滿載起降，還不算澎湖親友返鄉或其他旅客。

一萬五六五五個遊客，每輛遊覽車若載四十個人，一共需要三九一輛遊覽車。假設有一半的人在賭場歡樂，至少，也得有半數，一九五輛遊覽車隨時在路上跑，因為，還有一些人，可能會住一天以上的。

馬公機場到馬公市政府總共六．七公里，一九五輛遊覽車，若每輛含車身間距四十公尺，排成一排，也需要七．八公里的道路才放得下。遊覽車接龍，從機場排到市區，車車相連到天邊，想要癱瘓澎湖嗎？

這些數字，用膝蓋想，就知道不可能實現。但現在，卻是促賭方最大的賣點。他們到處開說明會，拿著寫著各種想像福利的字卡說，有了那四十億稅收，外加中央會給另外七趴也是從賭場抽來的稅當建設專款，澎湖人一年會多八十億。從此子子孫孫，就可以過好生活了。

這種事先大吹牛皮的說法，是不是大家都很熟悉呢？核四、六輕，還有許多開發案，殷鑑不遠。澎湖人要過更好的生活，大家都同意，但得自己踏實打拚，不能靠聽不切實際的故事，空思妄想。

（作者為澎湖人，前公視董事長）