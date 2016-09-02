自由廣場》破產世代拒絕再玩下去

◎ 鍾邦友

九三軍公教的大遊行，身為教師的我，在情感上認同，理性上卻不能支持這次的活動。

或許有人認為，是因為過去政府的錯誤政策，導致整體基金瀕臨破產的窘境，制度使然，現在的政府不能對依著規矩走的軍公教開刀，否則就是不公不義。然而，所有的人都同在年金的這條船上，倘若不能溯及既往，又不可毀棄前政府的承諾，那焉談改革？總不能把所有填補漏洞的責任都放在新政府或年輕人身上吧！

現時退休人員的委屈，的確值得同情，但如果因為這樣，就片面的把「破網」丟給未退休的人來補，新世代等於得扛下以前、現在及日後全部的罪責，那豈不是要遭受更多重的委屈，這又該向誰喊冤？

日前「年輕公教人員年金改革自發性團體」的成員已發出「我們不要成為破產世代！」的怒吼，揚言政府不能只要求在職教師多繳、少領、延退，否則將拒絕繳交退撫基金。屆時，年金改革的結果令其失望，他們「拒絕再玩」這個對年輕人弊大於利的遊戲，則年金大不了破產結清而已，新世代可另起爐灶，對他們其實沒啥損失。受害最大的反而是業已退休的人，權衡得失，難道大家不該有所退讓？

（作者為高職教師）