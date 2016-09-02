自由廣場》因應歐巴馬拒售潛艦

◎ 張旭成

根據華府近日消息，歐巴馬政府拒絕提供台灣要求多年的潛艦，這對蔡英文政府全力推動國艦國造案是重大的打擊。歐巴馬政府為了敷衍國會友台勢力和蔡政府，承諾協助台灣兩艘八○年代荷蘭製造的劍龍級潛艇提升戰鬥系統和聲納的性能。

華府的智庫專家去年年底，曾就台灣潛艇國造案舉行會議，檢討其得失。他們贊成台灣國防自主的政策和目標，也指出兩大問題︰（一）潛艇自製將耗費龐大資源，排擠其他國防項目及經濟和內政開支；（二）從設計投入生產、下水測試到軍事部署費時至少十年，台灣面臨共軍攻台威脅，國造案緩不濟急。

以色列擁有先進國防科技，但放棄國造一途，選擇收購國外退役潛艇，加以更新和提升性能。為了節省軍費，和適時部署潛水艇，台灣可借鏡以色列的經驗，向日本或義大利爭取退役潛艇。新政府與安倍政權關係良好，良機不再，應盡力爭取。

今年六、七月間，美國參眾兩院先後通過共同決議案，確認「臺灣關係法」及「六項保證」是美台關係的「基石」（cornerstones）。共和黨全國代表大會七月十八日通過二○一六年黨綱也首次列入「六項保證」，並支持適時對台出售防禦性武器，包括建造柴電潛艦科技。

歐巴馬政府為了避免刺激北京，只提供過時的武器，並讓北京決定售台武器的質與量，不但未充分執行「臺灣關係法」也牴觸了「六項保證」。蔡英文政府應籌謀如何動員台灣各界，包括立法院、智庫和公民組織，對美國政府、國會、媒體、智庫和工商團體，進行全方位的遊說和「公眾外交」（public diplomacy）。尤其是外交部和駐美代表處，應更加努力，做好國會外交的工作，呼籲國會重視和監督行政部門忠誠執行「臺灣關係法」及「六項保證」的規定。

（作者曾任立委和國安會副秘書長）