自由廣場》體協都是外圍組織？

◎ 林于倫

八月三十一日，亞洲青棒錦標賽在台中洲際棒球場開打，一群學生與民眾在場邊舉著「台灣就是台灣」的布條，引發中華棒協工作人員粗暴的拉扯布條與推擠，在場民眾質疑棒協工作人員沒有執法權力，為何可以強行驅趕與搶奪他人合法持有之物品；在場棒協工作人員以票券上載明「不可攜帶政治性標語與旗幟」進場為由，將這些觀眾驅逐出球場。

中華民國棒球協會所謂「政治性」的定義為何？同場比賽中，揮舉中華民國旗幟的民眾並未遭到阻撓。揮舉印有特定政黨符號的旗幟為何不是政治標語？難道中華民國國旗不算是政治認同的展現嗎？

由中國國民黨籍廖正井理事長所主掌的中華民國棒球協會，明顯刻意與主流民意背道而馳，中國國民黨長期把持台灣各項體育協會，屢屢在自家舉辦的國際賽事中打壓台灣人的國族認同，棒球賽如此，足球賽、排球賽亦然。

中國國民黨自甘墮落用「中華台北」（實為中國台北）來矮化台灣主權是該黨一貫作為，但強逼台灣人民不得主張「台灣為台灣」，此舉已嚴重干涉言論自由與國族認同。

國民黨長期壟斷台灣體育界資源的結果，就是選手不受保障，觀眾的自由被打壓，國際賽會中國家地位自我矮化。蔡英文政府應該全面革新台灣各級體育協會的人事與作風，否則台灣的體育發展將永遠停滯不前。

（作者為自由台灣黨副秘書長、教育工作者）

◎ 黃秀梨

八月三十一日台中洲際棒球場舉行亞洲青棒台日大戰，靜宜大學學生在觀眾席加油，手中高舉「台灣就是台灣，Taiwan is not Chinese Taipei」布條，卻遭到工作人員搶奪毀損。台中市新聞局長卓冠廷表示，「在不干預賽事的前提下，應保障言論自由」，棒協應對此進行處置並道歉。

其實靜宜的學生在台中碰到的待遇，比起七月初自由台灣黨在屏東受到的待遇算是小菜一碟而已。據媒體報導，自由台灣黨屏東辦公室主任丁勇智、陳建斌等成員七月二日到屏東棒球場表達台獨理念，引發中國隊抗議罷賽並與警方發生肢體衝突有二人受傷，成員因此對縣長潘孟安、屏東縣棒委會主委邱名璋、縣警局長方仰寧等人提出妨害自由告訴。丁勇智批評，主辦單位只顧中國的壓力，卻忽略了台灣人民的感受。

上述這兩個縣市都是綠營執政，卻連這等小事都不能好好處理，真的很令人遺憾。尤其台中這場實在很不應該，台日大戰日本又沒有抗議，為什麼棒協要如此的對待大學生實在值得檢討。而且舉的布條是「台灣就是台灣」，令人質疑難道棒協不認同台灣就是台灣？（作者為退休高中教師）