自由廣場》信賴保護永遠有錢有閒？

◎ 韋幄

今天台灣有多少工人、農民打拚工作用汗、血、淚換來微薄的酬勞，多少廣大工農努力了一輩子，退休卻沒足夠的保障，沒有月退、遑論十八趴，只有些許勞退而已。

相較於工農，軍公教的退休金、休假、福利、補助已是幸福的一群，如今台灣經濟不景氣，面對可能會破產的退撫基金，以及迫在眉睫的年金改革，我打從心底認為該上街頭的應是所得在平均薪資以下的工農群體，而不該是受政府照顧已久的軍公教同胞。

直到今天為止，九三遊行文宣「反污名」、「要尊嚴」口號喊得響，帶頭者對於年金改革卻沒有具體的主張，高唱「信賴保護」、「不溯既往」、「政府負最後支付責任」，裡頭包裝的是對自己退休金、十八趴「一毛不讓」，這很容易讓大家認為上街頭的是「不願改革」的一群。

從網路上遊行動員影片文宣中，可看出來除了反污名要尊嚴的訴求外，有一張文宣是某政黨提醒黨工一定要參加遊行，而且不能穿政黨服裝。還有人把對華航罷工、國道收費員抗爭的不滿也包進，甚至把擁核的訴求包藏進去，如此只會讓民眾對九三遊行的印象染成藍綠對抗，而對年金改革失去理性溝通和合理改革的希望。

若是讓現制再持續下去，只是讓退休的人再領幾年，一旦退撫基金被領光，現職年輕的軍公教人員到退休時完全領不到，反而變成「世代剝奪」。年金制度應是「世代互助」的制度，不只是要資深的軍公教人員領少一點，也要讓年輕人領得到，各種世代的人都應共同負擔提撥以補不足，並且要求政府依退撫條例，也負擔它提撥不足的責任。

理想的年金制度是要朝永續的方向改，讓年輕人退休時有機會領到，不至於破產；讓已經或快要退休的領得久，可安享晚年。

（作者為全國教師工會會員）