鏗鏘集》數字沒有火氣

前總統府資政吳灃培談新政府人事，火氣很大，指名要林全下台；前國策顧問黃天麟則提出數據，不人云亦云，以數字展現政權輪替後經濟的進展。這兩人談話只有時間點相同，但並非對嗆性質。

黃天麟指出小英百日，勝過馬朝八年：股市百日漲一千零三十五點，馬朝八年跌一千一百九十九點；經濟第一季度仍在負成長，第二季度已是正成長；景氣燈號在大選後連續五個月回升，七月亮出綠燈；經過十七個月負成長後，七月出口增加一．二趴。

台灣地方小，容易一窩蜂，黃天麟認為新政府施政滿意度下滑，主要是受泛藍傾中媒體誤導及綠營對政府人事幾乎被「別人」整碗端走的埋怨。

吳灃培的重點在人事安排不顧理念，綠營勝選，老藍人執政；他以兆豐銀行案作起點，箭頭指向「無黨籍」的林全，也點名被國民黨「停權」，「借」給新政府的外交部長李大維。

雖說人事佈局很難人人滿意，但民進黨推出蔡英文取得大勝，卻只掌握立法院，行政權竟成非民進黨支持者的「雜牌軍」當政，說好聽一點是「廣納人才」，說難聽一點是民進黨抬轎與國民黨官僚坐轎。

新政府重用老藍人，藉口是怕叫不動事務官，換句話說，黨國體制餘孽猶存，怕吃國民黨奶水長大的文官會綁架新政府，如此畸形使政黨政治難上正軌，吳灃培生氣有理，但執政百日便論定失敗，實言之過早。

民進黨可以歡迎理念相近、有才能者加入政黨及執政團隊，但不能被只想當官、卻死守國民黨教條的老官僚綁架。國民黨體制下官官相護，黑箱喬事私了的文化，在兆豐銀案中暴露無遺，新政府要改革清理，責無旁貸。

（作者王景弘，資深新聞工作者）