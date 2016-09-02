社論》裡應外合 強迫推銷「九二共識」

二十國集團（G20）高峰會週日在中國杭州舉行。會議雖以振興當前世界經濟為主題，外交仍是各國領袖親自與會的重點。由於美國總統歐巴馬將與中國國家主席習近平會面，美國官員在會前簡報中預期兩人將論及台灣，也強調美國支持台灣拓展國際空間，以建設性方式參與國際組織。

正值中國與它在台灣的盟友中國國民黨聯手，逼迫我國政府接受「九二共識」之際，美方宣示這一立場，值得國人肯定。儘管台灣民意基金會本週民調顯示，七成民眾認為蔡英文總統不碰觸「九二共識」是正確決定，對她處理與中國關係的表現，滿意者比不滿意者多出近十二個百分點，「國共聯手制台灣」的醜陋把戲仍繼續上演。

國共為強迫推銷「九二共識」所使出的招數，堪稱分進合擊、內外夾攻，既醜陋也很險惡。大致說來，由中國主攻，以各種手段對台灣製造壓力，再由國民黨動員政媒在國內搖旗吶喊以助攻，把箭頭指向執政的新政府，目標是讓政府被迫接受「九二共識」，落入「一個中國」架構，台灣難以翻身。由於新政府的中國政策在釋出善意之際，堅守台灣民意立場，不願接受「九二共識」，國共聯手制台乃動作不斷。

有如近數月來國人所見，國共聯手強銷「九二共識」動作次第展開。從選前恐嚇台灣人民不買帳就「地動山搖」開始，到後來的減少中國觀光客人數、暫停雙邊官方互動、刁難台灣參與世衛大會、強行架走海外台灣嫌犯、緊縮學界智庫的「二軌」交流…，一連串動作頻頻，近日還傳出由中國籍柳芳擔任秘書長的國際民航組織（ＩＣＡＯ），本月下旬在加拿大的大會將不邀我國參加。美國官員近日支持我國拓展國際空間的發言，應係有鑑於此而發。

中國不斷出招，萬變不離其宗，目標只有一個，就是強逼新政府接受「九二共識」。其中，經濟手段最有感，馬政府門戶洞開而年逾四百萬的中國觀光客最好用︰以降低人數讓做中國客觀光生意的台灣業界有感，再由台灣若干政媒配合渲染有旅行社因此倒閉，進而引發業者走上街頭，製造社會壓力。這一經濟施壓，據傳往後還有「窮台」（搞窮台灣） 版本。從本質看，對馬英九政府「讓利」到現今的「窮台」，只是從「經濟誘惑」轉為「經濟威嚇」，其為執行「一中」目標，並無二致。

經濟之外，暫停或中斷雙邊交流從政治效應著眼，外交限縮亦然，不僅窄化我國國際活動空間，也企圖從心理層面引發邊緣化或孤立的恐慌。這些因新政府「不聽話」而使出的對付台灣招數，發動者都是中國，但其一貫手法是「做賊喊捉賊」，把責任推給我方；一如它先以填海造陸把南海軍事化，製造國際紛爭，卻將矛頭指向美、菲、越等國。

這些對付台灣的伎倆不斷耍弄，只要稍有腦筋的台灣人都可看出，問題出在中國強迫推銷，索求未遂而惡人先告狀，連以統派自居的工商大老曹興誠都直指要新政府接受「九二共識」是強人所難，偏偏在「九二共識」與中國同一個鼻孔出氣的國民黨，不敢對中國稍置一詞，反把一切怪罪不接受「九二共識」的新政府。

不論歷次民調或近年選舉，源自國民黨人蘇起杜撰的「九二共識」，已數度被驗證在台灣的民意市場是賣不出去的產品；國民黨卻仍執迷不悟，且變本加厲，與中國裡應外合，賣力演出，強要新政府接受這一品質不實且過氣的政治產品，令人懷疑其政治智商。

尤有甚者，週日將開鑼的該黨全代會，在洪秀柱主席力推之下，打算把「兩岸和平協議」納入政策綱領。與共產黨簽和平協議不會有真和平，這是蔣介石當年「國共和談」的血淚教訓，連馬英九都不敢做。就在此時，國防部提交立法院的報告說，中國從未減少針對台灣的軍事演習，且正為二○二○年攻打台灣做全面準備。這與五月間美國國防部的報告所見略同︰儘管宣稱願以「一國兩制」實現和平統一，中國一直拒絕放棄以武力解決台灣問題。

國民黨要以高唱「九二共識」、「兩岸和平協議」走向政治自殘不足惜，但台灣人民不但不會答應，勢必還將以行動使它儘早倒閉，期使台灣更好。