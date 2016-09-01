自由廣場》遷校事件 被誤解誤用的預防性措施

◎ 温啟邦、謝顯堂、蔡善璞、陳昭文

橋頭國小許厝分校離六輕太近引發爭議，行政院跨部會拍板決定遷校，署長會後表示，遷校是為了防範問題擴大，採取預防措施，「若是等到病發作了，再應變就太慢了。」學者更引用世衛組織的預防性措施Precautionary measures，未雨綢繆，甚至引用台灣過去烏腳病之慘痛教訓而振振有詞。

遷校為的是要採取預防措施，政府立意良好，但是在未熟悉問題本質之前，以為遷校萬無一失，可防範問題擴大，殊不知正應驗美國環保署長麥卡錫(Gina McCarthy)的警告，說環保人士常一窩蜂熱過頭，以致「害到你想幫忙的人」。她勸大家要集思廣益評估各種替代方案，要聽聽不同的聲音往長遠全方位著想，考慮環保時也不要忘了經濟的利益，『千萬不要害到你想幫忙的人』。

採取預防性措施，是要在無法作「健康風險評估」的前提下，而這前提需要合乎兩個條件。首先有毒有害物質暴露的濃度要夠大，大到令人很擔心，更重要的是第二個條件，對於該暴露，當今科學尚沒有其長期健康後果，沒有人體研究的結果，不知其嚴重性。若要等結果出來，可能要等一二十年，所以有必要實施預防性措施，先減少暴露再說，而減少暴露的方法之一，就是遷校。預防性措施，公衛人士原用在預防電磁波的風險，量得到暴露但不知道後果，才採取的不得已措施。

許厝國小的問題，完全違反上述預防性措施的先決條件。首先它沒有顯著的暴露，氯乙烯的濃度甚至還低到連很多機器都量不出。其次，科學對氯乙烯的健康危害，不但我們已完全掌握，其實四十年前就已知道其致癌性有多大，也因如此，這知識就反映到制訂各國員工職場允許的暴露濃度－八小時的平均濃度不可超過1PPM，這已是全球都有的共識，台灣的職場也有類似明文規定，不能藉口說當今無法可用。因為美國最高法院在1980年就認定要將人為的職場的風險大小下降到千分之一以下，一千人暴露不要達到一人得病，社會才可接受。所以在此1PPM濃度以內每天工作八小時，繼續工作一生，約三四十年，該風險應會小於千分之一，達到(10-4或10-5) ，這是根據流行病學人類經驗之總和，是法律上社會上可以接受的風險濃度。 許厝國小學童氯乙烯的暴露，瞬間暴露還不到法規濃度的百分之一，完全構不到風險評估濃度，所以長期風險是小於百萬分之一(〈10-6)，這種暴露是公認(包括在台灣)可以被忽略，不必關心的。這是科學風險評估的結果，不需要作預警式的動作，也證實學童家長的堅持是正確的。在此要提醒環保署，加州環保署對氯乙烯引起顯著健康問題之最低濃度(LOAEL)定為1.5 PPM(1500 ppb)而非日前環保署公布之10 ppb。

許厝國小學童尿液中量出的TDGA，是吸入大量氯乙烯後人體可能產生的代謝物，但是TDGA本身不會致癌，濃度再高也不會致癌，只代表有可能暴露到氯乙烯，有待測量確認而已，很不幸大家全被誤導以為TDGA是致癌物。今天的爭議在吸入氯乙烯的濃度，而不是TDGA，所以許厝國小學童的所有爭議，只要實際量量學童天天呼吸－鼻子高度的氯乙烯濃度，一下子就解決了，這結果一翻兩瞪眼，不必轉彎抹角再去量TDGA。風險評估要根據氯乙烯而非TDGA。說實在的，其實就因為量不到空氣中的氯乙烯或其濃度實在特低，各界才能把這個烏龍議題繼續炒作不休，一不小心很容易成為國際笑話。（作者分別為國家衛生研究院名譽研究員、加州大學戴維斯分校退休教授、德州大學前兼任教授、美國前環保署風險評估專家）