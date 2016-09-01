自由廣場》「大法官再任」爭議，可歇息了吧！

◎ 黃瑞華

司法院正副院長人選，好不容易推出許蔡配。反對的人卻說憲法增修條文明定大法官「不得連任」，所以也「不得再任」。又說二○○七年楊仁壽案，是許宗力案「一清二楚」的前例，司法不應有「兩套標準」。可否再任，應交予大法官解釋。

「再任違憲說」的憲法或法理依據何在？

有人說禁止連任，是避免大法官為尋求連任而討好執政者，可強化其獨立性。但如要避免「求官討好」，那要禁止的，豈只「連任」一項，應修憲禁止擔任比大法官更好的任何職位。例如五院正副院長、三終審法院院長，或高薪無責的基金會董事長什麼的。如想要強化其獨立性，「審判獨立、身分保障、職務保障、任期保障、預算獨立」等憲法的明文「保障」還不夠？還要「禁止連任大法官」才能防其貪念、抵抗誘惑？那普通法官呢？要不要也禁止擔任「更高」職位或大法官，以免裁判時討好、交換？

除威權體制外，沒有永遠的執政者；民意如流水，誰保證下一個執政者是誰？討好執政者、自願不獨立，是有無違法及職業倫理的問題，若不依憲法價值、良心為解釋或審判，不捍衛國權、保障民權，靠的是個案監督與制裁。光「禁止連任」，一點用也沒有。

連任與再任，字義不同，德國立法例亦將兩者並列。修憲時即指明德國法例具「參考採用價值」，故意只取「禁止連任」，捨「禁止再任」，法條文義及修憲意旨，均至明確。立法院身為修憲機關，當自定奪有無疑義。得否再任，大法官為當事人，豈能輕易委諸其解釋自身利益事項。憲法只明定「不得連任」，強行要求也「不得再任」，完全看不出有何憲法依據或法理基礎。

楊案非許案前例，就此，司法沒有兩套標準

前大法官許宗力前任期是二○○三至二○一一年，任滿後，他人旋被提名任命，並無空缺；二○一六年再被提名，無「連續任職」問題。而楊仁壽前任期是二○○三至二○○七年，其於二○○六年辭職，空缺無繼任者，於原任期屆滿後之二○○七年再被提名，前後任期緊接、連續，故有「連任違憲」疑義。兩案基礎事實不同。楊案非許案前例，司法沒有兩套標準。

改革時程已經延宕，嚴格檢驗被提名人的品操、學識，有無正確的改革認知、決心與魄力，遠比爭執「再任有無違憲」來得有意義。 （作者現職最高法院法官）