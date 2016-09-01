自由廣場》看著兒子…兩個九三不上凱道的父親有話說

◎ 本伯

最近很多過去的長官、同事不停的打電話、傳簡訊，叫我一定要參加九三凱道遊行。

我，公務員十二職等退休。如今週休七日月領九萬九千元，想都想不透，遊行抗爭為哪樁？

我兒子中興大學（台北大學前身）畢業，在銀行上班，每天早上七點半出門，晚上九點回家，週休二日，月領五萬元，養兩個孩子，經常還得靠我這個老爸資助。他說，在同儕間屬他最幸運，因為有個軍公教老爸。

然而，那些沒有老爸支援，月領兩萬多的年輕窮忙族，怎麼活過來哦！不禁讓人哀矜─天老爺見憐！

我想起德蕾莎修女十八歲從塞爾維亞隻身到印度，在加爾各答建立「垂死者之家」，專門收容那些奄奄一息的病人，被遺棄的嬰兒和垂死的老人。但，她卻連個屬於自己的固定居所都沒有。

我沒有德蕾莎修女的高風亮節，我一向得過且過，和那些月領高薪的軍公教退休人員一樣，坐享清福。但我深切了解，上街抗爭是爭權奪利的手段。這種手段經常伴隨著呼天搶地的大聲嚷嚷，以獲得同情與支持。我不了解的是，軍公教生活過得比一般人差？領的錢比一般人少？需要大聲疾呼博取社會的同情與支持嗎？

在歷史評判的天秤的秤鉤還沒有懸吊上架前，我想，我還是不要上街遊行抗爭的好，以免將來被歷史歸類為沒有同理心的「貪○○厭」一族─就好像永留史冊的「萬年國會」一族一樣。那些當年已經八、九十歲並垂垂老邁的國代、立委、監委，很多都已經長期臥病在床，在臨下台前，還要求五百萬元退養金，並且通通享受十八％優存利息。

世間事真教人搞不懂：肚子餓扁了瘦子不哭不鬧，哭鬧的竟然是一些撐太飽的胖子。

想都想不透，九三遊行為哪樁？

（作者為十二職等會計長退休，台北市民）

我們不能掏空下一代

◎ 阿慶

我是郵局退休的基層員工，雖然參加過多次的遊行抗議，但九三軍公教遊行我決定缺席。我不是「田僑仔」，也沒有父母的遺產，更非中樂透的暴發戶，我不參加的原因有三：

一、卅年公務員生涯中（我有郵局改制前的公務員身分），郵局讓我在安定中結婚、成家、育子，退休金一半領現，之後還有月退俸三萬二。三萬二當然不能和六、七萬，甚至十幾萬相提並論，但較之父親的老人年金三千元，我滿足了。

二、兒子現當救生員，月薪二萬八，是每年簽約半年期的約聘人員，扣除房租、吃飯所剩不多，半年若無兼職，生活費都成問題，更遑論結婚、成家、育子了。

三、冰島、希臘都曾是破產國，但有世銀、歐盟挹注，全國上下改革、調整，才慢慢恢復元氣。而我們軍公教退休所得替代率大部份是七、八成，有些人再加上十八％，往往超過在職所得，更高於希臘，若不加以改革的話，一旦國庫破產，我們又非聯合國會員，世銀會挹注嗎？

現國債高舉，平均每一國民負債約一百廿萬元，我們不能掏空下一代，夠用就好，細水長流，否則，竭澤而漁未來還有希望嗎？

（作者為民國一百年郵局業務佐退休，桃園市民）