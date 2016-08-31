自由廣場》司改的「護憲之盾」

◎ 劉文仕

談到司改，大家根深柢固習慣一種語言：不是評鑑、就是淘汰，已經產生嚴重的路徑依賴。

不過，大家何妨思考一下，刑事訴訟為何要組織合議庭？為何要設計審級制度？不就是要透過相互主觀性的辯證，讓認事用法更周延，並以層層審核，矯正違失。縱然一個法官可能流於主觀恣意，難道合議庭三個法官也多如此？就算合議庭三個法官都如此，難道三級三審十一個法官都跟著墮落？

若真發生這樣的情況。評鑑，是要評鑑操持審判流程、手握考績大權的庭長、審判長？或受命、陪席？淘汰，是要淘汰不能圓滿定紛止爭的終審法官？或是非曲直未定而仍在救濟流程中的下級法院法官？

平心而論，如果沒有外力干擾，以法官的法律專業素養，相信百分之九十九以上的法官，一定都會秉良心、正義辦案。管考愈多，只會距離正義愈遙遠；監督愈密，反讓良心愈委縮。因此，不能每次司改都只想到怎樣把法官送進羅馬競技場，讓所謂的監管、淘汰，變成葬送司法良心的墳場。更重要的應該是，從根本上建立有效遴選機制，能確實拔擢學養俱優、人格高尚而又經驗豐富的好法官，讓他們出任庭長（審判長）、上級法院法官，這才是帶動司法正向發展最關鍵的環節。惟有回歸憲法的白紙黑字：讓法官能依據法律獨立審判，不受任何干涉。也惟有給司法院院長打造一面盾，專門用來捍衛司法尊嚴，才有相對力量，維護憲法核心價值，不被扭曲變形。

對於外界結構性的批評，如果是制度面的，且確屬合理的，就應由司法行政體系出來面對，提出有效的改善措施。反之，如果是因一般民眾對法治缺乏正確理解、對程序的誤會或因輿論激情，而對個別法官進行集體非理性的攻訐、霸凌。身為司法大家長，不應有好官自為、明哲保身的態度，坐視身陷叢林的法官，任遭撕咬。而應以其威望、憲法高度，持盾挺身而出，為法官擋下槍林彈雨，確保審判獨立。這才是我們期待的司法院長應有的擔當與作為。

（作者為現代財經基金會司法法制委員會委員）