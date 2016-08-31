自由廣場》〈青年論政〉「台西經驗」看許厝國小爭議

◎ 謝承餘

筆者就讀於中國醫藥大學，因為校內舉辦「南風攝影展—台西村的故事」，看到有關台西村的紀錄影片及報導，發覺原來看似富庶的台灣，其實在許多角落的事情並不是習慣待在舒適圈的我所能想像的。之後受到這啟發，因此策劃了大學的醫學生到台西村做家訪，本篇文章主要是以醫學生的「台西經驗」對照最近的新聞事件做的分析及省思。

之前在《脫口罩找藍天》的放映會裡，聽到許震唐導演說的：「環境問題永遠是階級問題」，對比自己在台西村的所見所聞，特別有感觸。在台西採訪時，不少居民提到：「六輕的中階幹部，主要不住在麥寮，而是住在虎尾。透過七十八快速道路連結，路程只有三十分鐘。有經濟能力且具備較高階知識水準的人，總是盡全力遠離這世界最大的單一工業園區。但留在台西村的居民基本上都是搬不走的。因為這塊土地的一切就是他們的全部。」

或許有人會質疑部分人杞人憂天，但詹長權教授針對麥寮學童做的研究分析，越靠近六輕廠區，TdGA值呈現越高的趨勢，依美國的判斷標準TdGA跟VCM廠是列為最高度相關的，因此儘管有人質疑TdGA可以透過呼吸食用等管道，但環境中有一個更高度相關的因子，合理的做法當然是針對這因子先做改善，畢竟人不是白老鼠。據美國衛生署研究，VCM跟肝癌、肝血管瘤、肝壞死有關，而肝若受損，有高度不可逆性，如果要忽略國際權威性的建議，靜待其變，那結果出來時儘管能夠證明來源，到時候健康問題已經產生。

有人會說許厝分校遷置並不能解決問題。但一個事情處理總會有一定的步驟，不能說採取的第一步無法解決問題就不動作。

另外，成大李俊璋教授說：「歐美工業區隔離帶至少五km」，而許厝分校只有○．九km。即使六輕一切符合台灣的環境標準（不提台灣的標準較國外來得寬鬆），但基於工業區本身的污染性，當初選校位址根本就不該在現在的許厝分校。台灣對於人民健康的把關，應該趕上歐美國家的腳步，落實工業區隔離帶至少五km，在發展經濟的同時又不忽略掉周遭人民的健康，這才是真正進步的社會。

（作者就讀中國醫藥大學醫學系，嘉義市民；完整版本請見粉絲專頁「被遺忘的角落，台灣西部沿海」）