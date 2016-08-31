自由廣場》張志軍其實可以再民主進步一點

國民黨黨工談「外交行為」

◎ 胡文琦

媒體報導，中國國台辦主任張志軍在會見台灣青年訪問團時表示，兩岸若要重回談判桌，前提同樣是要求蔡政府必須承認「九二共識」，但是「各表的問題」是可以談的。坦白說，他其實是可以更民主進步一點的。

據悉，雖然整個談話內容還是不斷重述著「一個中國原則」，不過，他也表示認同蔡總統在日前所說的觀點，「兩岸問題是憲法問題」，因此，他表示理解兩岸的一中態度都是基於「自己的憲法」，「理解台灣人會認為自己是中華民國，但大陸的憲法就是中華人民共和國，因此大陸也不能違憲」云云。

憑良心說，相較過往僵化「自我設限、唯我獨尊」的鐵板思維，他的談話基本上是值得鼓勵與正面看待的。然而，在「注意到」他所釋放的和平橄欖枝訊息之際，我們仍要對其所設定的「善意框架或是刻意陷阱」提出質疑。

張志軍在談話中雖然提及，「各表的問題，都可以來談，要找機會把它講一講，如果都不談，永遠擱置也不好」。但他其實有強調一點的是，「兩岸交往總不能是個外交行為」。

魔鬼藏在細節裡，如果兩岸交往依據「自己的憲法」不能是、不該是個「外交行為」的話，那擁有主權、土地與人民的「中華民國」難道不是一個「主權獨立」的國家？

好，若真希望兩岸交往總不能是外交行為的話，那前提也該是「『以大事小以仁』的中華人民共和國」基於雙方平等、互惠與尊重，對所有的國際媒體與世界各國正式、鄭重宣示，「世界只有一個中國，中華民國與中華人民共和國『目前』都不能代表『一個中國』」…。

如果中共不能有這樣善意與誠意的所羅門王智慧的話，那中華民國如果自我感覺良好地配合張志軍的「精神談話」，那豈不是逐步陷入自作孽、不可活、溫水煮青蛙的「框架或陷阱」之中？

準此，果若中共層峰真心認為「兩岸是一家親、兩岸血濃於水」的話，身為藍營支持者的筆者要再次善意提醒「對岸同胞」，只有當中華民國台灣的兩千三百萬人民擁有「真正當家作主」的自由意志之時，海峽兩岸回到所謂「九二共識」、回到「各表的問題」才會真的具有政治智慧與劃時代的重大和平意義。張主任，現在，你懂台灣人民的心了嗎？

（作者現任中國國民黨文傳會副主委）