自由廣場》藍綠意見領袖的差異

◎ 陳茂雄

自從五二○蔡總統就任後，三次地方選舉民進黨都敗北，若從總統大選後起算，民進黨是三敗六棄選。有人認為民進黨敗選或棄選的選區都是藍營的鐵票區，大家或許忘了，二○一六年的立委選舉，很多藍營的鐵票區都被民進黨攻陷，例如這一次民進黨敗選的花蓮市長補選，在立委選舉時，民進黨的蕭美琴在該選區就贏了中國國民黨的候選人。

二○一六年的選舉，選民脫離了中國國民黨的樁腳，因為選民厭惡馬英九；可是新政府上台之後，並沒有讓大家耳目一新，連綠營人士都罵，只是大家圍剿內閣，不罵蔡英文。修憲前若出現這種現象沒甚麼奇怪，因為當時的體制行政院長是內政的最高首長，總統只負責國防與外交，擔任行政院長的郝柏村就曾經拒絕副署總統李登輝的人事命令，可見內政的好壞與總統沒有直接關係。

修憲後的行政院長已變成總統的幕僚長，總統隨時可以更換內閣，所有政務官都聽命於總統，執政團隊做不好是總統的責任，可是執政百日的新政府，內閣傷痕累累，總統只是輕傷，與當年的馬英九政權完全不同。所以會如此，是因為馬英九執政時代，綠營攻馬英九及其內閣，藍營則加以維護。民進黨執政時，藍營當然攻擊新政府，可是綠營不攻擊蔡英文，卻圍剿內閣。

綠營的人不敢攻擊蔡英文，因為她有民意基礎，攻擊者自己會受創，所以意見領袖即使對蔡英文不滿，也不敢抨擊。內閣沒有民意基礎，算是被吃定了，不只藍營攻擊，綠營也加入圍剿，自己的人攻擊受傷更重。值得思考的是中國國民黨執政時，藍營的意見領袖會支持內閣，民進黨執政時，綠營意見領袖卻圍剿內閣。

藍綠的意見領袖所以會有那麼大的差別，是因為藍營意見領袖掌握到樁腳，對選舉有影響力，對政策也如此，因而與內閣之間合作無間。綠營的意見領袖對選舉沒有影響力，對政策當然也如此，與內閣之間常出現對立。民進黨的選舉由政治意識轉型，與中國國民黨一樣，依賴樁腳選舉，只是綠營意見領袖沒有轉型，沒有樁腳，對選舉的影響力還不如村里長，因而不能左右政策。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）