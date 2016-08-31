自由廣場》從漢光的「演」看朱日和的「習」

◎ 呂禮詩

國軍「漢光32號」演習於上週進行實兵演練，值此同時，對岸的央視軍事頻道播映了「跨越—2016．朱日和Ｂ」演習紀實，兩相對照之下，不禁讓人懷疑「漢光演習」想定的場景設計與固安作戰計畫的檢測，是否符合敵情與科學意義。

「跨越—2016．朱日和Ｂ」是解放軍的年度軍事演習，其重要性在於與仍在進行中的「跨越—2016．朱日和Ｃ」，均以台北市區及博愛特區為攻擊想定，進行紅、藍軍的攻堅、占領與固守的對抗。

去年的「跨越—2015．朱日和」演習，央視播映的演習畫面中，意外的出現外形結構與總統府極其相似的建築，因而引發爭議與關切；今年的演習紀實，雖然不見總統府，但是與博愛特區中的外交部、國家圖書館、國發會等雷同的建築，仍是其城鎮戰攻防的主戰場。

而國軍今年「漢光漢習」最受關注的，莫過於首度執行雪山隧道的封阻作業。從料敵從寬的角度而言，當然並無不妥；但若以兵要調查中，地形與交通的實際狀況盱衡：解放軍即使從蘭陽平原登陸，勉強的打通了近十三公里長的雪山隧道，但後面還有近四公里長的彭山隧道；且直到石碇隧道前還有跨越烏塗溪、景美溪的橋樑，以及高逾三十公尺的高架，絕對是裝甲、砲兵與工兵的惡夢，兵力的投入與戰損也將遠大於從桃園觀音或淡水河口登陸。

因此，與其演練封阻雪隧，不如針對朱日和軍演的敵情，實兵演練博愛特區或國防部、海軍司令部、空軍司令部及衡山指揮所構成的大直「國防特區」的反機降，或許更能檢驗固安作戰計畫「反斬首」戰術的罅隙所在。

細究解放軍在內蒙古朱日和訓練基地的演練，不但沒有預設立場的自由統裁，單兵及各類裝備均使用雷射交戰系統，中彈即冒煙並失效，摒除了可能的人為因素；結束後各部隊都能獲得講評資料、數據化的評估報告及全程錄影，且檢驗評估結果不通報、成績不評比、不列入年度考核，讓各級指揮官都能誠實的面對部隊的真實戰力。

反觀「漢光漢習」，狀況下達後的戰損評估，缺乏一套科學化的評核機制，甚至演習結束才二天，各軍種及軍種間的相關資料比對未竟，就宣稱已獲「達成演訓目標，展現勤訓精練」的成果。

當解放軍的協同作戰訓練已進入「數字管理」，我們的三軍聯合作戰演習卻還停留在「戰鬥文藝」，能不令人汗顏而心急嗎？

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）