自由談》貪一斗米，失半年糧

台灣今年的政黨輪替，人民當家作主，「出現了中國不想看到的局面」，為了維繫促統的總路線，北京見縫插針，遇洞灌水，可說是絞盡腦汁，好不容易終於等到了台灣一家經營中客團的旅行社倒閉了，立刻搧風點火，發動輿論，說台灣一年少賣五十億台幣鳳梨酥，還要動員業者上街抗議，逼蔡英文俯首承認「九二共識」。

這也好笑，難不成中國旅客都是大力士，每餐都吃鳳梨酥，每個人來台灣都扛了幾十公斤鳳梨酥回去？否則哪來少了五十億元的銷售量？至於那家旅行社為什麼倒閉？原因很單純，和蔡政府一點關係都沒有；但北京能動員的喉舌太不長進了，再阿里不達、再阿沙不魯的理由，都拿來做為攻擊蔡英文不向北京低頭的藉口。

八年前馬英九開放中資、中客，好像路旁販賣蜂蜜的業者，保證與中國相關的行業都會賺錢，「不甜砍頭」。但當年，許多有識之士不厭其煩的提出警訊，其中大有風險，一旦搭上了馬英九開往中國不歸路的列車，必然會出現嚴重後遺症和爆發併發症的慘劇。因為中國未來可以操縱市場，限制台灣業者的選擇空間；可惜言者諄諄，聽者藐藐。

馬英九把業者出賣了，還幫忙敵人數鈔票，說是「賣了個好價錢」。拿到鈔票的業者也笑呵呵，直說有錢大家賺。

蔡英文當然不可能凡事聽令北京，中國不高興了，政治上關閉協商大門，經濟上的利誘變成威嚇；再利用敵視民進黨的台北媒體，扭開他們的擴音器，把不滿的音量最大化，意圖製造四面楚歌的局面，逼新政府就範。

部分「貪一斗米，失半年糧」的業者，短期內賺不了大錢了。但中客不來，是北京的伎倆，不是應該向北京抗議嗎？投資者不是應該自負盈虧嗎？怎麼都賴到蔡英文頭上來了？

（陳杉榮）