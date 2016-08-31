鏗鏘集》在歷史的傷口上重生

《在歷史的傷口上重生》是台大歷史系所教授花亦芬研究德國走過的轉型之路的一本書（先覺出版）。這是一本有心、用心寫的大書、重要之書，在轉型正義的課題考驗台灣是否能從舊歷史邁向新歷史的時際，值得省思、借鏡。

二○○○年到二○○八年，陳水扁總統帶領民進黨的首度政黨輪替，之所以未真正開啟台灣的國家新路，轉型正義未有效處理，無法形成新社會共識，是很重要的原因。只重視拚經濟、短視，缺乏深度文化覺醒，讓政黨輪替成為權力的陳腐相襲。

二○○八年到二○一六年，馬英九復辟的中國國民黨政府，以乞附共產黨中國作為尋求保護其黨國在台灣的殘餘中國形式，不知脫胎換骨、變革求新，把政權本質退化到一九九六年以前，甚至蔣介石時代，更是愚昧邪惡之至。

蔡英文領導的民進黨政府，在國會也有多數條件，應該是台灣國家重建和社會改造的有利機會，不能單純視為政黨輪替。台灣再也禁不起拖累。不管本土原先住民或二戰後移入者，若要從屈辱的國家條件走出來，都必須珍惜這個在自由、民主已成為價值的共同體，蛻變、新生。轉型正義的處理正是奠定工程。

轉型正義的處理，本質上是文化性的，而形式是政治性。既有歷史課題，也有司法課題。若以結構看政治，從秩序、正義、安全，看政治價值，更能體會深意。德國在二次大戰後，處理屠殺猶太人及侵略罪行，以及統一後處理東德極權統治問題，留下轉型正義的許多努力範式。

台灣，背負著國民黨中國（挾持「中華民國」）留下的困境，背負著國家在意理上仍被綁架在殘餘中國的「中華台北」格局限制。轉型正義的處理必須克服許多國家認同混淆的難題。先確立一個不屬於共產黨中國的國家認同，才會真正體認、實踐轉型正義的意義及價值。

國民黨中國入據台灣，從被以祖國歡迎到被唾棄，二二八事件到白色恐怖及戒嚴長期化是原因，國家條件已被共產黨中國取代更是。許多傷口等待撫平。借鏡他國重生的經驗，台灣才有可能跨出腳步，建構一個正常、健全的國家。

（作者李敏勇，詩人）