自由廣場》高齡駕駛問題的美、日經驗

◎ 沈政男

交通部試辦七十五歲長者駕照更新認知測驗告一段落，日前宣稱及格率有六成多，問題是主動來受測的恐怕都是自認可以通過者，根本欠缺代表性。若以及格率五成來計算，未來正式實施，將有二十五萬長者因無法通過測試而被沒收駕照，行的便利性將大受影響。

交通部的認知測驗並不簡單，輕度失智，甚至輕微認知障礙（介於正常與失智之間）的長者就可能被刷下來，但這些老人家都還會想要自行出門，叫他們要怎麼辦？坐捷運、公車？要兒孫載？如果這些方案可行，誰七老八十還要開車騎車？

老年駕照測試可以大幅降低肇事率，比如日本近年施行以後，老人車禍死亡率下降了一成。但相關配套必須做好，否則只會逼使老人家無照駕駛，或被迫關在家裡無法出門。

以無法通過認知測驗的輕度失智長者來說，在日本可以使用長照計程車券，電話一打，車子就開到家門口，免費又方便。日本目前有一萬多輛長照計程車，台灣也應思考將計程車納入長照體系。日本對於主動繳回駕照的老人家，也會贈送大眾捷運招待券，以鼓勵長者多坐車、少開車。

在美國，有鑑於駕照被收回的長者出門不方便，早有民眾自發組織「溫馨接送網絡」，由家屬平時以自用車貢獻接送時數，等到自家長者需要時，便可申請使用。諸如此類措施，政府該幫老人家設想，而不是只會沒收駕照。

（作者為老年精神醫學專科醫師）