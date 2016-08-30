自由廣場》預官「拉夫」往事

◎ 李基勝

媒體報導〈陸軍上尉想退伍：不想裝病〉一文，讓我想起一段「拉夫」往事。

我服役時的軍官來源，除軍校畢業生及義務役預官外，還有考不上預官的義務役士兵轉服四年軍官役的大專畢業生。因此，新訓中心除訓練新兵外，還要「勸導」大專兵轉服軍官役。為此，連長下令勸導期間，軍官不用做事出操，全部移交給士官兵，整天閒晃，製造輕鬆假象；簽下轉服志願書的新兵，馬上在營休息，不用出操。而被看中的，就拚命操練他們達體能極限，以瓦解其意志，再由我這個預官負責「說服」。當時，約有卅餘人意志動搖了，若全數轉服，將是全師之冠，連長可以拿獎狀，記大功。但我陽奉陰違反詐騙拉夫，最後只有半數轉服，破碎了連長的期待。

因為在該中心，認識一轉服軍官（其舅舅是我的老師，後來還擔任了駐外使節），剛分發未滿月，已經後悔了。另一同系學弟也是轉服軍官，故意連續犯錯，記滿三大過，還未能提前退伍（師部發現後，隨即無故記功抵過）。更令人驚奇的是：有一大學肄業，改讀四年軍校的第一名畢業生，被視為明日之星，竟然「逃官」逾月，既未受軍法處分，也無法提前退伍。

目睹這些錯誤認知而從軍任官者的後悔行為，也是軍中欠缺士氣與活力的原因之一，長官們並非無知，而是不敢面對。意志薄弱而轉服的軍官，顯然不是國軍需要的。當時我如不勸退那些人，必然為國軍增添更多不適任軍官，埋下更多問題。

想不到卅年過去了，一切依舊因循苟且，真令人憂心！

（作者為法律學士、地政碩士，公務員）