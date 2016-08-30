自由廣場》由馬政府國防部長制定新戰略？

◎ 姚中原

據媒體報導，為展現對國家安全、國防建設的重視，新政府將在明年三月十九日前，同時向立法院提出「四年期國防總檢討」、「國家軍事戰略」及「國防產業發展策略」三項報告。以上規劃作為，應是蔡英文總統日前到恆春視察「漢光32號演習—聯勇操演」實彈射擊，公開呼籲國軍需有一套新的軍事戰略，並責成國防部要在明年一月完成初稿的指示而來。

根據現行的國防法第三十一條規定，國防部應於每任總統就職後十個月內，向立法院公開提出「四年期國防總檢討」。換言之，未來民進黨政府的「新軍事戰略」，要讓全體國人明瞭，除由國防部向立法院提出報告外；明年三月同時發表在「四年期國防總檢討」（QDR）內容中，也是重要的一項作法。

但是今年八月四日，由國防部副部長李喜明所頒發證書並聘任負責審查《四年期國防總檢討》內容的十二名諮詢委員，幾乎九成以上是國民黨籍及國民黨執政時期的同一批委員，甚至還包括馬政府的前國防部長楊念祖在內。

簡言之，未來由此批國民黨時期的人馬，所審查指導並制定出來的「新軍事戰略」，真的會是新政府的政策方向嗎？另外，未來新軍事戰略如果出了錯誤，政治責任該由誰負？

（作者曾任國防部戰略規劃司簡任副處長，現為大學兼任教授）