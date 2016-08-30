社論》請教國防部兩個基本問題

蔡英文總統最近在視導漢光演習時宣布，現階段的國軍，需要一套確認方向、改變文化的「軍事戰略」，她已經責成國防部，要在明年一月完成初稿，現在正在國防部長馮世寬和參謀總長嚴德發的督導下，積極進行。三軍統帥此一揭露，相信不少國人具有高度的興趣想要了解：蔡總統所謂的軍事戰略意指為何？而軍方又是以什麼方法在規劃我國的軍事戰略？

何謂軍事戰略，蔡總統只有簡略提到「這份新的軍事戰略，除了收集各方的意見，更應該透過國軍內部的發想和討論，共同來完成」，並未做出明確的定義；然而，依據台灣特殊的國家處境與國防需要，吾人以為陸海空三軍應該先說明各自的建軍目標是什麼？而後是三軍的備戰狀態又是如何？只有先把這兩個基本問題給答好，才有可能進一步跨越到這麼高層次、大領域的戰略問題。

建軍目標，講白話，就是打什麼仗？第一次大戰結束後，法國與德國的政治與軍事菁英都在探討一個共同的問題，那就是下次戰爭將會以什麼型態出現，法國的將領們根據過往以壕溝、鐵絲網、機關槍取勝的經驗，認為防禦工事至關重要，於是築起了僅次於中國萬里長城，綿延達七百公里的馬其諾防線；而德國的軍方要員則主張閃擊作戰，飛機、戰車才是致勝武器，於是各自展開完全相左的建軍準備。

同樣歷經一戰背景，同樣是大國的領導階層，卻一守一攻，做出不同的建軍目標，可見這題看似簡單，卻是一個極其複雜且嚴肅的問題。眾所周知，一九四○年，德軍翻越阿登高地，出其不意從背後襲擊，進而全面進入法國，這個結果說明，建軍目標萬一設定錯誤，將導致軍事失敗的可怕後果。這是為什麼軍方必須先向統帥報告：台灣面對外敵威脅，未來，或今後十年，究竟會打什麼樣的仗？

一個附帶提問是，台灣最大的假想敵較可能打的是主權之戰？或治權之戰？若是後者，則要佔領，前者不然，要的是屈服，證明台灣為其一部分。這兩種戰法顯有不同，防衛固守之道當然就不一樣，例如，是登陸戰，或是電子戰更熾烈？台灣做為小國，不能不想清楚。幾個月前，美國蘭德公司發表的最新報告，建議台灣減少戰機購置，轉而投資地對空的機動式防空飛彈系統的建立，有其相當的現實基礎，我們的評估又是什麼？必須好好研究。

依據前述的建軍目標，接著，軍方必須答覆的是我們的備戰狀況到底如何？這包括現在的軍力以及立刻動員的能量兩部分，第一部分包括編制是否適當、武器是否到位、訓練是否合格、士氣是否充沛？募兵員額不如理想，甚至陸軍官校已連續兩年招生未滿，這是前所罕見的現象，代表什麼意義？第二部分則是後備兵源的實際戰力問題，義務役業經縮短為四個月，這些役男一天部隊未下過，將來萬一有一天需要派上第一線去保家衛國時，堪用嗎？

蔡總統上任後，有意識、有行動地關注軍事事務，這個出發點非常正確，相信應該有助於矯正前政府在過去八年對國防的刻意輕忽與弱化。馬英九時代的國民黨政權，假設只要改善兩岸關係，即可降低戰爭的機率，從而得以減少軍購、裁減兵力，彷彿把軍隊的存在當作是裝飾品；殊不知，若缺乏國家的總體實力，包括以硬實力與軟實力為後盾，台灣連上談判桌平起平坐的身分與資格都不會有，何來「中華民國」可以表述？何來維持現狀？又何來獨立自主？

政黨輪替下的新局，新民意已經誕生，台灣對國防的集體思維，也到了該轉型的時刻，這個國家與人民如果需要擁有自衛能力，我們就要敬重軍人，恢復其光榮感；如果報效軍旅者希望得到社會的肯定，就得在文人政府之前，不卑不亢，展示勇氣，表現專業，提出真正符合台灣生存所需的建軍備戰計畫。