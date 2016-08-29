自由廣場》“Oh My God”爭論評議

◎ 何漢昇

樂團玖壹壹和馬來西亞歌手黃明志因為一首「Oh My God」 ＭＶ而深陷爭議當中，ＭＶ中因為健志模仿伊斯蘭教人士並持槍和玩牌而引起非議，事後黃明志回馬來西亞當場在機場被警方逮捕和協助調查。

老實說，黃明志不可能不知道這首歌會惹上什麼麻煩，黃明志在馬來西亞一直都是爭議藝人，在早期黃明志就以改編國歌諷刺警察貪污受賄和對少數族裔不公平而惹來一身麻煩，這次這首「Oh My God」 同樣的也惹來許多爭議。

在馬來西亞甚至整個東南亞地區，種族和宗教一直都是敏感話題，而馬來西亞近年也因為執政黨成員之間的內訌和在野黨之間的宗教競爭，再加上無力挽救經濟而讓政府逐漸走上神權伊斯蘭國的死胡同，造成政府動輒訴諸宗教與種族課題轉移焦點。黃明志因為向來創作都遊走於界限的黑白之間，所以自然是極端組織重點盯著的人物，不需要為了少部分極端組織的言論而感到害怕，畢竟那不是馬來西亞多數人的想法。

對玖壹壹來說，惹這麼大的爭議恐怕也是三人始料未及的，他們三人搞不好連伊斯蘭之間有什麼教派都搞不清楚，遑論看得出這首歌的敏感性。而事後台灣有部分評論都批評說「Oh My God」讓台灣陷入危險，但在馬來西亞本地還是有伊斯蘭網友表示不覺得被冒犯，兩邊資訊差距這麼大，怎麼看都覺得不可思議。

簡而言之， 這首「Oh My God」可以看做是黃明志以歌曲挑戰馬來西亞政府社會創作禁忌的一環，手法固然可受公評，但是若因為這樣就認為台灣會變成恐怖份子攻擊目標，真的委實不必要。（作者為馬來西亞人，曾就讀義守大學國際學院，現於台灣任職國貿專員）