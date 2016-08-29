自由廣場》律師的薪水重要嗎？

◎ 翟威甯

上週連續兩天有關律師的新聞報導，引發大家對律師薪水到底要多少才合理？首先發難的是金管會的一篇徵人啟事，徵求約雇員一名（月薪三萬三千「律師優先考慮」），因此引發了律師界的不滿，直指金管會把律師的格降低了，真是廉價的勞工；隔日有名執業律師去參加法院的法官助理考試，再度引發律師的薪水真的很少嗎？再回到一個月前台中市政府法制局的新聞指出，六十七名人員中有十四人具律師資格，約每五人就有一人可當律師。

律師在過去號稱三師之一（醫師、會計師、律師），也曾算是好野人之一，但曾幾何時律師淪落到必須去當公務人員或是一個廉價勞工，在每年的律師考試錄取人數幾乎年年破紀錄，每年有近一千名的新科律師，看起來風風光光的考上了律師，但是想想國內的律師市場早就競爭激烈，沒有人脈、沒有名氣，基本上是很難存活在這個市場，就算想在律師市場繼續奮鬥下去，也只能萬丈高樓平地起。

今天新聞不是在討論律師的薪水多少才是合理，而是討論每個人都有自己的理想，金管會也沒有惡意，只是想圖個較高的附加價值而已；想當公務人員的律師也沒有錯，他們也只是想圖個溫飽過個安穩的生活。律師薪水真的很重要嗎？目前看到的是律師大量的在公部門出現，可以解決律師過剩的問題，然而這些律師如果只是和公務人員的心態一樣，長官也不重視的話，那麼想要去改變公部門的現況，恐怕也只能是紙上談兵吧！

（作者為逢甲大學商學博士生，前台中市政府法制局科長）