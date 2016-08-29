自由廣場》〈澄社評論〉工時爭議不忘健康

◎ 張恆豪、王榮德

台灣勞工工時過長，已是不爭的事實；二○一四年台灣勞工全年總工時為2134.8小時，為全球第三，遠高於OECD公布的平均工時1766小時。台灣勞工之所以必須長時間工作，甚至有自願加班的情形，根源多半是由於資方全面壓低本薪，許多人必須仰賴長工時工作賺取加班費才能維持生計。資方為適應不同企業市場需求，主張彈性工時；但也不應忽視勞工休息的需要。我們應該檢視長工時與工時彈性化對健康之影響。

一般工作時，由於需要全神貫注，原本就會交感神經興奮，血壓比休息時高。我們團隊連續監測加護病房護士二十四小時血壓及心電圖發現：工作時的血壓，相較於休息日平均，收縮壓高十二毫米、舒張壓高九毫米汞柱。人的心臟每天收縮至少十萬次，把血液送至全身；每次的搏動由於血壓升高都需更用力，使得心臟及血管更易折舊及硬化。我們另一個監測二十四小時血壓研究，發現在控制性別、年齡、糖尿病、身體質量指數、高血脂症及高血壓數 年後，二十四小時平均血壓越高者，其頸動脈硬化越嚴重；也表示中風風險升高。夜班工作者所受到的心臟負荷又比白班工作者來得更高，睡覺時收縮壓比平時高五毫米汞柱；往往引發睡眠障礙、疲勞等問題。刺胳針雜誌（Lancet）於二○一五年發表的研究也發現，比起標準工時（一週四十小時），長時間工作（每週超過五十五小時）會使得到冠狀動脈心臟病的風險增加十三％，腦中風的風險增加三十三％。輪班、夜班及長時間工作，也較易發生職災與決策出錯；美國對醫師連續值班工時限制的出發點，主要就是在維護醫療品質與保障病人的安全。

其實「一例一休」的爭議，應當回到保障從業者健康面，來創造勞資雙贏。畢竟過勞所可能導致的心血管傷害、老化是再多的加班費也換不回的；一旦發生過勞死，公司業務與生產線也會大受損失。因此，若是雇主與勞工同意於休息日有加班的需求，也應當規範在加班費之外，提供充足的補休制度。考量輪班以及夜班工作者受到的健康衝擊更大，建議勞基法應參考國外規範，訂定輪班及夜間工作之工作時間上限與合適的休息時間。（作者為成大醫院職業與環境醫學部醫師）