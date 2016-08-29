自由廣場》專做中國團 當然風險自負

◎ 岳日明

報載「專做中客的業者，生意銳減，近日欲集結萬人上凱道抗議，籲請政府拿出對策」，眾所周知，中國客來台旅遊，原本就是中國作為對台統戰的工具而已，要去哪裡、人數多寡、簽證等等，完全依共產黨的算計，掌握在中國政府的手裡。在台灣 ，連三歲小孩都知道這個道理， 尤其在「一條龍」的中國旅遊政策下，專做中國團的台灣旅行社僅是「肚飽換餓」吧了，利潤極其稀薄。

經營企業的風險評估、預防，甚至如何趨吉避凶，本來就是從事企業的經營者，每天必須做的工作。專制獨裁或戰爭頻仍、暴亂頻傳的國家，比如：中國、北韓、中東、非洲等國家，其經營企業的風險係數，不確定性 （uncertainty）風險，絕對比歐美日大上數倍或數十倍。自己短視近利，能力經驗不足，怎能怪罪政府？

二○○八年馬政府上台後，為遂行他的「終統」政策，傾全力的對中客開放，也不對業者提出風險警語，任憑業者被「溫水煮青蛙」。許多專家學者、當時的蔡英文主席，無不大聲疾呼，籲請業者必須轉型、分散市場，千萬不要押寶單一市場，尤其 「以統戰為前提的中客市場」，奈何「言者諄諄，聽者藐藐」，如今，天要下雨，娘要嫁人，這種正當性不足的抗爭，就隨他去吧！做生意，自負盈虧，是天公地道的事，居然都要牽拖政府？

（作者為國際行銷講師，台北市民）