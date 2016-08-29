自由廣場》年金改革一刀切

◎ 朱侯憲

政黨輪替後蔡總統終於可以依多數人的意志進行改革。既得利益者難免反撲。狂風巨浪要來，軍公教要上街頭，國民黨亦忙著借力使力。為了中華民國的生存，為了避免無解的年金破產，蔡總統要挺直腰桿，多數小市民站在改革的一方。

長久以來，媒體一直沒有報導，有一個退撫系統是年金中財務最穩健的，即私校公保退撫系統。私校教職員一直不吭聲，每個月領二萬元左右的年金，已心存感激。其他團體可以向他們看齊嗎？

私校退休金只有「公保」部分採年金（所得替代率為一．三％，比勞保一．五五％還低！），其餘採個人帳戶一次提領。

本人擬出一個公正允當的年金改革方案。全部年金均可採一致標準（包含勞保）。在基本年金（諸如公保）部分可採一．三％所得替代率，其餘退撫新舊制部分可採○．六五％所得替代率。或退休金少於門檻者採一．三％所得替代率，超出部分採○．六五％所得替代率。例如：退休年金原領七萬元者，退休年金變成領四萬五千元，即二萬元+（五萬除以二），原領十二萬元者變成領七萬元。如此年金已能保障退休生活，亦可大幅縮減退撫系統的負擔。

另十八趴部分可改採利率差額計算。原本領十八趴時的當時利率約十二趴，而今利率約只一趴，可採六趴加當時利率給付。

另外可強化六十五歲領年金之制度，提早退休者應予酌降年金。（作者為逢甲大學化工系教授）