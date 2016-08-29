自由廣場》廣告人看九三遊行

◎ 史宇政

九月三日要上街的一些軍公教資深人員說：「我們不反對改革，但一輩子奉公守法，所以改革不能回溯既往；又說，我們比勞工繳得多，因此當然要領得多。」合理嗎？

一、不溯既往。意思是十八％要繼續，連同黨職併公職也是？並且不理會大法官釋字第四八五號：「鑒於國家資源有限，社會政策必須考量國家財政」的說明，堅持此種「合法但違憲」的體制？

二、繳得多，領得多。對自己如此說法，卻認為企業所代繳的七十％，不能算是勞工所有？且不說這種代繳當然也是企業成本之一，請問你們難道不能體會企業與勞工是要辛苦賺錢，且無論盈虧都要繳交稅金，政府才有預算發薪水給你們的邏輯嗎？

三、自然人與二等國民。退休的公務員林先生說大家退休之後都是自然人，沒有主管、工人、將軍、小兵之分。事實是，如果不追究高階將領退休，還可到退輔會事業單位去當老董、老總；公營單位全台有許多會館，退休後仍可繼續享用；銀行的十三％利率與中油離退人員還可拿績效獎金的種種潛在優惠，讓自然人的說法其實只是理想。如果都不能改革，那麼廣大的工商人員只是二等國民，包括了你的親友、晚輩與同學在內。

四、權利與義務。一種普遍的說法，因為一輩子奉獻給國家，所以今天政府不能違背去回溯既往。這個講法我們尊重，但請別忘了權利與義務是相對存在的。如果說在職時因職務重要，所以要領得比別人多，這是合理的；但這不代表退休沒有職務之後，還要堅持領更多的理由。更何況身為高階人員不能只講好的部份，也要檢討你們有沒有盡到相對責任。如機場捷運延宕、美河市以交通用地徵收民地給建商蓋住宅、雲豹車與直升機採購弊案、營養午餐弊案等等，動輒浪費鉅額公帑的事情，這不都是你們本該負責做好的事情嗎？難道，這也是民間的錯？

我們理解不是所有的軍公教都在做不合理的堅持，甚至也理解因八十四年制度實施後的差異之所在。但我們都生活在同一個社會，因此改革絕對不是職業別鬥爭，而是替你我的後代修正不合理、不公平的地方。在年金不改革就將破產的此時，任何人都不能光想自己權利，卻不談責任，更不能不想廣大的他人也要生活的事實，絕對沒有誰要汙名化誰的問題！但說實話，如果要繼續這種不合理的堅持，那麼屆時汙名軍公教的不是別人，就是你們之中的這些資深人員！

（作者為資深廣告從業人員，台北市民）