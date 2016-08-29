自由廣場》歷史功績概念：李民主，陳主權，蔡呢？

◎ 范姜提昂

小英參加李前總統主辦的台灣民主發展二十周年研討會，小英說（節略）：二十年前直選總統，立下里程碑，新政府會把「民主深化」的棒子接下來。很好！

雖然民調下滑，但下滑趨勢符合歷史經驗，大體不意外。問題是「百日」過去了！小英的百日媒體印象不外乎「清潔隊」、「救火隊」、「急診」之類。這個印象，其實很符合小英就職演說的宣示，她說：「對於一月十六日的選舉結果，我從來『沒有其他的解讀』方式。人民選擇了新總統、新政府，所期待的就是四個字：解決問題。」

問題，當然要解決！譬如古中國，元末大亂，朱元璋起義。剛開始，也是先幫貧農、窮人解決沒飯吃問題；接著社會大秩序、小秩序全都亂了以後，朱元璋極力恢復儒家社會秩序，幫地主、巨紳解決家產被劫掠的問題。然後，歷史大翻轉的關鍵點出現了！朱元璋端出的大格局與其他「造反勢力」之近利短視並立於天下人面前，猶如鶴立雞群！號召力開始無與倫比。

這個「關鍵點」是由朱元璋尊稱為「開國文臣之首」的宋濂所啟動！他那篇告北方官民的「檄文」喊出「驅逐胡虜，恢復中華」口號，以中國民族主義團結中國人，將蒙古族趕出長城外。這句口號後來被孫文拿去「仿製」成為反清口號，且推翻滿清。

說這段故事的意思，並非自始標舉「解決問題」有何不對。它對，但它不是全部。站在歷史高度，它是消極的解除、消除問題與痛苦；但歷史功績強調「積極創造」！

譬如就本土立場，歷屆直選總統的歷史功績可用下列「概念關鍵字」加以標示：李總統是「民主」，國際媒體稱他為民主先生，打下我國民主發展的堅實根基；陳總統是「主權」，他力挽狂瀾，用各種積極手段喚醒國人的國家「主權」意識。

把「民主」、「主權」拉回當年，可以說就是李總統、陳總統對未來「歷史評價」的「自我期許」。看多了收拾爛攤子的消極作為，很想知道小英對於歷史評價的自我期許是甚麼？其實，小英對李總統說的「把民主深化的棒子接下來」，很有積極性與歷史感！目前民主最大障礙就是政府體制權責混淆，請小英立志擔任我國首任議會內閣制總理。繼續憲改！

（作者為資深電子媒體工作者）