自由廣場》香港的中壢事件 騷動中

◎ 林鴻達

中壢事件的前因後果、來龍去脈，台灣的朋友都很清楚，筆者不用著墨。

香港立法會選舉在七月二十九日完成提名之後，港共以行政手段取消六人的參選資格。而直至撰稿的一刻以來近一個月的時間，政界、坊間都流傳著港共計畫在九月四日晚上十時投票結束後的點票程序中進行舞弊，其中一個跡象是警務處公佈選舉當日會動用「九成警力」防止發生激烈事件。

很多人懷疑警方準備「平亂」為名舞弊為實，是因為今年二月二十八日的新界東補選，有一個票站準備開始點票時，政府的選舉主任聲稱遺失了票箱鑰匙，群眾起鬨要求必須依照法例的程序處理，確保沒發生任何舞弊的可能。但是近百個機動部隊警員迅速到達，以鎮暴方式對付在場的民眾，然後由警員用爆破工具拆開鎖具。事後很多人認為港共當晚是為立法會選舉的舞弊進行彩排，尤其是評估派遣警力的數量和執行速度。

九月四日五個直選分區選舉將實行在投票站現場點票。「九成警力」相當於約一萬六千個警員，按五個選區的地理條件推算，每個選區有二六○○至四八○○個警員戒備。參照二月二十八日的情況推算，港共可「控制」最少一五○個票站，佔總數五七一個普通投票站約三成 （另有二十四個按法例在監獄的「專用投票站」）。這三十趴，足夠港共作弊，且能易如反掌的做個夠！

另外，負責寄送候選人宣傳物品的郵政署也充當政治打手，拒絕幾名候選人的寄送服務。加上海量針對非親共候選人的傳媒輿論攻勢，港共所有已做過或準備做的舞弊計畫，徹底的與老Ｋ在一九七七年所幹過的一模一樣。

二月二十八日晚上的事其實已觸發港人的警覺性，也加重了對港共的不信任；梁天琦、陳浩天被取消資格，進一步刺激民情。另一方面，多個民調結果顯示今屆投票率將創新高，最低的一個數字比上屆的五十三．八％高出逾十點。港共若真的敢幹老Ｋ幹過的臭事，我不知港人壓抑多時的情緒爆發的話，會比一九七七年十一月十九日的超出多少倍。或者中共港共就是要發生暴亂，使能合法地宣佈實施《基本法》第十八條—取消一國兩制？（作者為香港籍時事評論員）