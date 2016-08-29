自由共和國》吳唯塵／ 告別「一條龍」低價陸客團

吳唯塵／智庫研究人員

專營陸客旅遊業務的「創世紀國際旅行社」宣布倒閉，各大媒體相繼鋪天蓋地的報導，紛紛指出因為五二○後兩岸關係不順暢，加上日前遼寧陸客團火燒車意外，政治環境變化加上負面新聞效應，導致陸客來台旅遊人數不斷下降；但陸客不來、或是難以前往台灣觀光的癥結點，真的都是台灣政府的問題嗎？難道台灣這些短視近利的「一條龍」旅行社，以及中方當局都不用負起相關的責任？

根據創世紀旅行社內部員工爆料，以及熟識的導遊指出，創世紀早在半年前就傳出經營不善，且半年前就有欠薪的狀況，疑似該社老闆於年初不斷向中國「買團」，擴大吸引內蒙、新疆、黑龍江旅客來台，且規避法律規範大肆招攬「醫美團」，但因未做好相關商業風險評估，加上這些陸客的購買力不如預期，致使創世紀損失慘重，連帶影響背後餐廳、遊覽車業者、藝品店等「一條龍」的供應鏈，之後該社老闆走避香港，即傳出公司倒閉消息。由時間點來看，創世紀的營運慘況，早在蔡政府上台前即有跡象，外界將兩者牽扯在一起，顯然是擴大解讀並藉特定議題來操作。

此類一條龍式的低價團早已為外界所詬病，過去之所以能夠獲利，完全是出於中方的讓利，短期內雖可以獲取暴利，但重量不重質的結果，猶如吸食鴉片，削價競爭後業者的利潤越來越低。且「一條龍」背後皆有中資背景，陸客生意絕大多數都被中資公司獨佔，這些中資公司與中共關係良好，依據《大陸居民赴台灣地區旅遊管理辦法》，只有中方指定的旅行社，才能經營陸客旅遊業務，中國對台觀光的開放，顯然是在有選擇性的壟斷及尋租行為下進行，很多陸客無法選擇更優質的公司，且台灣旅遊業者也被「鎖在」此尋租體系之內。

重塑「面向世界」的 優質觀光業

過去「一條龍」式的陸客旅遊行程，往往皆淪於走馬看花、消費式的劣質觀光，不僅無助於陸客對台灣實際深度的瞭解，也降低到風景區的服務品質、破壞當地景觀特色，且陸客與台灣民眾因接觸不深，時常也造成許多誤解與衝突，嚴重影響台灣的旅遊品質。在現今陸客縮減來台之際，台灣業者必須重新思考整體戰略，過去那套「坑殺陸客」的尋租模式顯然已走到盡頭，必須讓旅遊真正回歸市場機制，靠優質的服務吸引全世界各國的觀光客。

根據一○五年七月來台旅客人數及成長率資料指出，儘管陸客縮減十五％，但總體旅遊人數卻成長了一．八八％，一月至七月來台旅客人數較一○四年成長七．九三％，各主要市場均呈現正成長，成長最多的前三名國家依序是韓國（廿九．○一％）、日本（十七．四六％）及馬來西亞（八．○一％），陸客自由行也有微幅的提升。這個消息顯對台灣旅遊業來說，是一個新契機，顯示出台灣旅遊業儘管遭到陸客減少的困境，但台灣對其他東亞、東南亞國家的吸引力正在上升中，未來旅遊業者應思考，如何重塑台灣深度旅遊文化，並開發多元的優質旅遊行程。

陸客對旅遊業而言固然重要，但旅遊吸引的對象不是只有一國，由數據顯示出台灣對世界各國仍具一定程度的吸引力，如何多讓世界看見台灣之美，而非僅僅只靠陸客飲鴆止渴，是未來旅遊業者必須深思的轉型之路。