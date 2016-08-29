自由共和國》余杰／ 中華民國才是國民黨的「附隨組織」

余杰／中國流亡作家

台灣有很多政客，落錯了草，入錯了黨。比如郭正亮，明明應當是貨真價實的國民黨人，偏偏投錯胎成了民進黨人；比如洪秀柱，本該是新黨的黨主席，偏偏陰差陽錯地當上了國民黨的黨主席。

洪秀柱到了新黨的地盤，才找到了感覺，戰鬥力猛增，說出了「調查局也都算是國民黨的附隨組織」的「宇宙真理」（共產黨發明的名詞），還嗆聲說要把中華民國、國民黨誰欠誰多算清楚，「要大家頭腦要清楚一點、歷史要讀熟一點」。

很不幸的是，我對民國史和國民黨黨史稍有研究，可能比洪主席更熟悉一點，不妨班門弄斧，給洪主席上一堂免費的歷史課。調查局的前身是中統和軍統，調查局之於國民黨，就如同蓋世太保之於德國納粹黨、克格勃之於蘇聯共產黨、東廠西廠錦衣衛之於明朝的皇帝。調查局當然是國民黨的「附隨組織」，洪主席是國民黨內惟一敢說真話的人。

但是，更大的歷史真相洪主席還沒有全盤托出：豈止調查局是國民黨的「附隨組織」，整個中華民國何嘗不是國民黨的「附隨組織」？

一九二七年，國民黨的黨軍北伐，顛覆了辛亥革命之後成立的中華民國，廢除了中華民國約法、國旗五色旗、國歌雲卿歌。蔣介石在南京建立的是「偽中華民國」，是黨國，以黨旗為國旗，以黨歌為國歌。

一九三○年五月，蔣介石打勝中原大戰，掃平覬覦大位的各路軍閥，囚禁在黨內比他資歷更深的胡漢民，在南京召開「國民會議」，通過《中華民國訓政時期約法》，同年六月一日由國民政府頒佈實施。

在事先通過的《國民大會組織法》中規定，國民黨中央執行委員會成員、監察委員會成員是不經選舉的「當然代表」，並且「反對國民黨的人不能出席這個會議」。所謂的「國民大會」，其實是國民黨一家操辦的家庭會議。

關於國民黨在國家中的地位，該約法規定，「訓政時期由中國國民黨全國代表大會代表國民大會行使中央統治權」，「中國國民黨全國代表大會閉會時，其職權由中國國民黨中央執行委員會行使之」。這樣，以國家根本大法的形式，確立了國民黨在國家中的最高統治地位，使國民黨及其中央執行委員會取代國民大會，獨攬本應由國民大會行使的中央層次上的選舉、罷免、創制、複決事項的權力。

國民黨是獨裁政黨，最高權力由黨魁掌握，中央執行委員會只是其傀儡機構。蔣介石是名副其實的獨裁者，擔任過國民政府行政院政務處長的何廉回憶說：「蔣隨身總帶著一支紅鉛筆和一疊紙，如果他認為該作出決定或給哪位來訪者一筆錢，他會立即簽發一項有關的手諭。這類手諭到處流傳。」既然黨統領一切，三權合一，政府就成了黨如臂使指的工具，「所以名為院長部長，實際不過是大大小小的聽差而已，是一個老闆養了許多聽差」。

其實，洪秀柱的意思是說，在台灣，國民黨本該比上帝還要大。可惜，那麼的日子永不復返，如今的國民黨不僅失去了調查局、警總等「附隨組織」，而且自己也淪為彼岸的共產黨的「附隨組織」。