自由共和國》陳傳岳、黃帝穎／ 司法改革應從辨明司法審判與司法行政作起

陳傳岳、黃帝穎／永社理事長、理事

蔡總統近日宣示將親自召集司改國是會議，引起各界對司法權的探討。因此，本文特別辨明「司法審判」與「司法行政」這兩個不同概念，以說明司法改革事項，並非全然觸及司法核心領域─審判。

實則，司法應包括司法審判與司法行政二部分，前者指司法核心領域，包括法官審理及裁判案件部分；後者指司法審判以外的全部司法行政工作。司法行政的功能，在鞏固司法審判的獨立性，達到司法能作出人民信任且保障人權的公正裁判為目標。因此，司法行政僅是手段，並非司法權的核心領域，改革司法行政，並不觸及司法核心的審判事務。

然而，司法審判工作雖也有一些行政行為，但此行政行為不得侵害或影響審判工作，例如：審判時的照明、錄音、錄影及所使用的器具等。此外，亦有較接近審判的司法行政事務，例如：法官評議制度改革、法官評鑑與人事制度改革、法官辦案能力的提升等，此類雖屬司法行政事項，但因較接近司法核心的審判事務，故此改革程序應更為慎重而嚴謹。

承前所述，「司法改革」除上述司法審判工作外的部分，均屬司法行政改革，因此司法改革的人才，應不限於法律人，包括各種科學、管理等人才均可參與改革，且任何改革的方法、方式、技術等等均可以用來改革司法，茲將一直難以突破的重要司法行政改革問題，列舉說明如下：

一、法官工作量太多問題：為解決法官工作量問題，以作出符合人民期待的裁判品質，改革方法包括研究案件超過法官負荷量時的解決方法：（一）如超過法官負荷量時：減少案件量、增加法官承受量至一定程度為止、增加法官員額、案件停分案（當事人得等待）；（二）改善法官辦案方法：增強法官辦案能力，以協調、和解等方法加速結案速度等。

為解決此司法行政的問題，可邀請專家就法官工作質量予以計量，算出每月合理工作量。另就每種案件審理及裁判所需時間，算出法官每月有能力承辦的案件數，以合理計量法官的分案數，使法官不至於過勞或過閒。

二、提升法官裁判品質的司法行政改革，亦包括：（一）疏導非訴訟解爭端方法，例如鼓勵和解、調解、提付仲裁等；（二）簡易案件以簡易程序加速結案，並免寫書類或簡化書類；（三）改善判決書的寫法（1）研究特別類型案件，僅寫判決結果及簡要理由之方式處理。（2）限制判決書之頁數。（3）民事事件雙方主張的事實不載或扼要記載於判決書。（4）確實研究如何以白話文寫判決等。

三、有助提升人民信任司法的司法行政改革，應包括：（一）法官開庭守時的要求：法院應設法（不論技術上或原則上）使法官準時開庭，並把握時間開庭；法庭遲延開庭，應設法使法官改善或設法如何補償當事人。（二）法官開庭態度要求：法官開庭不必迎逢當事人，必須保持平靜、平和，但絕對不可惡言或辱罵當事人；落實應設置當事人申訴機制，以及處置法官不當言語的辦法。

四、確保法官審判效能的司法行政改革，應包括：（一）法官開庭要符合人道：開庭經過一定時間，如兩小時或三小時，應使參與開庭的人員休息一定時間。遇到用餐時間一定提供便當。非屬必要，不得夜間開庭或訊問（急迫者除外）。（二）法庭應使用科學或進步的設備，以增進法庭開庭的效果。（三）開庭紀錄應予改善，應使用同步速記，以記錄法庭訊問及活動，否則以目前「大家」都在看電腦，而使訊問斷斷續續，則有失交互詰問的功能。

「司法審判」與「司法行政」是兩個不同概念，因此司法改革事項，並非全然觸及司法審判的核心領域，然司法審判工作的改革，因涉及審判獨立的問題，擬另行為文討論。