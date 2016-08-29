鏗鏘集》保險箱裡的寶

台灣政界沒有人比王金平有更多「差一點」的際遇：他「差一點」去當扁政府的行政院長；「差一點」下海競選總統；「差一點」當海基會董事長；更是「差一點」被馬英九開除黨籍，趕出立法院。

這樣一個人，國民黨說他是「寶」，但他的性格和國民黨的體質，使他只能安置在立法院這個政治保險箱裡。他經過驗證的本事，只是與柯建銘當「喬事」寶，行政所需的見識、能力、魄力都未經檢驗。

國民黨有人把他當壓箱寶，也有人要把它丟掉；民進黨要用他，國民黨罵他藍皮綠骨，卻又不願把他們的寶借出去亮相；他自己拿不定主意，自願或被逼留在保險箱裡「忠黨」以保安全；他的「差一點」仿如人生春夢。

海基會董事長是王金平最後一個「差一點」︱︱只差他點個頭，但他吃慣搖頭丸，只知道對機會搖頭。他關係複雜，城府也深，外人不知道他在想什麼，但兩個傳言值得觀察：

第一，傳說國民黨海外代表扮黑臉，放話要提案開除他的黨籍；黨中央扮白臉，安慰王金平中央無此意向，開除案不會成立。這是警告王金平要「安分」，否則會被趕出政治保險箱。第二，傳說王金平坦言，新政府不接受「九二共識」，兩岸關係難有進展，當海基會董事長沒有什麼意思。這句話如果是真，只能證明王金平並非藍皮綠骨，而且性格矛盾，只想揀輕鬆的事幹。

要屈從中國的條件去「改善關係」，阿貓阿狗施琅們都可以幹，何勞這個金平寶？王金平曾向美國在台協會官員強調，與中國關係不能犧牲台灣主權，也不能損害台灣人民利益，現在卻說自打嘴巴的話，這種人還算個什麼寶？（作者王景弘，資深新聞工作者）